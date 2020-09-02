В Японии обсуждают всеобщую и бесплатную вакцинацию граждан от COVID-19

В Японии изучают вопрос о проведении бесплатной вакцинации всех граждан страны от коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.

Приоритет будет отдан защите от инфекции жителей, находящихся в группе риска. Среди них, к примеру, люди пожилого возраста и вынужденные контактировать с зараженными COVID-19 работники медучреждений.

Напомним, что японские власти заключили контракты на поставку вакцин с британской компанией AstraZeneca и американской Pfizer. Кроме того, японское правительство намерено подключиться к работе международного механизма COVAX. Целью указанного проекта является обеспечение равного доступа стран к вакцинам от инфекции. При этом государства, профинансировавшие разработку препарата, гарантированно получат партию лекарственного средства.