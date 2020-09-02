В Кремле прокомментировали актуальность размещения российской базы в Беларуси

Вопрос о размещении российской военной базы в Беларуси сейчас не обсуждается, его нет на повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас этот вопрос не на повестке дня", - ответил журналистам представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, что же тогда будут обсуждать во время визита министра обороны Беларуси, Песков заметил: "Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в ОДКБ, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярно и ежедневно осуществляются в самых различных сферах".

На вопрос о том, согласовывал ли белорусский президент Александр Лукашенко с Москвой заявления, что в случае внешнего вмешательства белорусы готовы дать военный ответ совместно с Россией, представитель Кремля заметил, что нет. "Он такие заявления не согласовывает. Да и нет такой необходимости", - сказал он.

"Любая внешняя угроза для члена ОДКБ представляет собой внешнюю угрозу для всей организации. И аналогично также есть соответствующие положения и в договоре о Союзном государстве", - пояснил Песков.