В Минпросвещения прокомментировали вопрос работы школ во время выборов

В сентябре в России состоятся выборы разного уровня. Традиционно процедура голосования проходит и в школах.

Минпросвещения опубликовало свою позицию по этому вопросу.

"Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии. Вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием. Министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В этой связи к этому подключены и надзорные органы в сфере образования".