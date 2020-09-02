В России появится русскоязычная версия Netflix

Спустя почти 5 лет после официального запуска Netflix в России медиасервис наконец-то получит полную русскую локализацию. Об этом пишет Broadband TV News.

Партнером стримингового гиганта в нашей стране стала Национальная медиа группа (НМГ).

На платформе будет полностью переведен интерфейс, оплата будет производиться в рублях, а не в евро.

Изменения также ожидаются и в части непосредственно контента - к концу года на площадке выйдет около 100 российских фильмов. Международные проекты также с большей вероятностью будут выходить уже в локализованном виде.

Запуск русскоязычной версии Netflix запланирован на середину октября. Цены на различные варианты подписок будут варьироваться от 599 до 999 рублей в месяц.