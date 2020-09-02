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02.09.2020 11:17
Рубрика: В мире

В Шотландии определились со сроками подготовки референдума о независимости

Текст: Владимир Шилов

Власти Шотландии пообещали принять до мая следующего года специальный закон, определяющий правовую базу для нового референдума о независимости (предыдущий был в сентябре 2014 года - примечание "РГ"). В частности, в документе будут прописаны сроки проведения народного волеизъявления, передает новостной портал Journal.

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"Мы поднимем вопрос о становлении Шотландии как независимой страны и будем добиваться четкого утверждения права Шотландии выбирать наше будущее", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Тем самым она проигнорировала мнение британского парламента, признавшего нецелесообразным очередное голосование по данному вопросу.

Идею независимости от Лондона на фоне пандемии в настоящее время поддерживают около трети шотландцев. По данным аналитиков, число сторонников отделения может возрасти уже к концу года, если Лондон и Брюссель не договорятся о заключении соглашения о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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