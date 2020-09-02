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02.09.2020,  
08:14
Текст:  Майя Бирюкова

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Самым опасным военным самолетом России американский журнал "Aviation week" назвал сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Издание опубликовало фотогалерею с подробными характеристиками самолета.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Автор публикации, военный эксперт Петр Бутовски напомнил, что после модернизации самый крупный в мире самолет получит ракеты Х-БД с увеличенной на 50 процентов дальностью полета.

В статье также говорится о том, что в составе ВКС России сейчас состоит 17 Ту-160, но в 2018 году Минобороны подписало контракт на поставку 10 ракетоносцев Ту-160М в 2021-2027 годах. На вооружении самолеты должны остаться до 60-х годов этого столетия.

Эксперт упоминает еще два российских самолета. Это Ту-95МС, получивший имя "Медведь" в кодификации НАТО. А также сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

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