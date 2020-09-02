Вероятный преемник Абэ не поменяет курс в отношении России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга продолжит курс Абэ на российском направлении в случае победы на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"Мы работаем вместе с премьером Абэ. Курс (в отношении России - прим. "РГ") не изменится", - заявил он, отвечая на вопрос одного из журналистов. Синдзо Абэ выступал за поиск взаимоприемлемых вариантов урегулирования спорных вопросов между Токио и Москвой и подписание мирного договора. Японский премьер регулярно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и посещал Россию.

Генсек кабмина Ёсихидэ Суга сегодня, 2 сентября, официально объявил о своем намерении побороться за пост главы японского правительства. Для этого ему предстоит опередить своих конкурентов на выборах руководителя ЛДП, которые пройдут 14 сентября.

Как отмечают местные комментаторы, Суга является безусловным лидером гонки. Нового председателя японских либерал-демократов определят 14 сентября депутаты верхней и нижней палат парламента от ЛДП, а также представители региональных ячеек партии - по три от каждой из 47 префектур островного государства. Таким образом, в волеизъявлении примут участие в общей сложности 535 человек.

В результате переговоров на данный момент Суге удалось добиться поддержки пяти из семи существующих в парламенте фракций ЛДП и нескольких десятков внефракционных депутатов политической силы. В сложившихся условиях он без труда обойдет своих оппонентов, среди которых экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший министр обороны страны Сигэру Исиба.