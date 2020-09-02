Постановление губернатора Волгоградской области от 28 августа 2020 года № 530 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в пункте 9 абзац пятый изложить в следующей редакции:

"организовать в государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, трудовой процесс без возвращения работников к месту постоянного проживания на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.";

2) в подпункте 14.1 абзацы третий-пятый изложить в следующей редакции:

"на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;

на плавательные бассейны (за исключением плавательных бассейнов, функционирующих при банях и саунах);";

3) в подпункте 18.7:

слова "полустационарное социальное обслуживание," исключить;

после слова "инвалидов," дополнить подпункт словами "в том числе детей-инвалидов,".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02 сентября 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







