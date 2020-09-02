Постановление правительства Ярославской области от 1 сентября 2020 года № 710-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 мая по 01 сентября 2020 года" изменения, заменив в заголовке и абзаце первом пункта 1 цифры "01" цифрами "08".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко







