Жириновский привился от коронавируса

Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба ЛДПР. Политик стал добровольцем в больших пострегистрационных клинических исследованиях первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России.

"Вакцинация пройдет в два этапа. Второй укол будет сделан через три недели", - со ссылкой на пресс-службу партии пишет РИА Новости. Добавим, что на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан страны.

Напомним, Россия первая страна в мире, которая официально зарегистрировала вакцину от COVID-19. Как ранее сообщали в Минздраве, прививочная кампания начнется с групп риска, а в октябре пройдет уже более широкая иммунизация. При этом эксперты отмечают, что вакцина от СOVID-19 не освобождает от профилактических прививок сезонных ОРВИ. Как будут тестировать созданную вакцину во время третий фазы клинических испытаний читайте здесь.