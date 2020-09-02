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02.09.2020 03:45
Рубрика: Власть

Жириновский привился от коронавируса

Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба ЛДПР. Политик стал добровольцем в больших пострегистрационных клинических исследованиях первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России.

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"Вакцинация пройдет в два этапа. Второй укол будет сделан через три недели", - со ссылкой на пресс-службу партии пишет РИА Новости. Добавим, что на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан страны.

Напомним, Россия первая страна в мире, которая официально зарегистрировала вакцину от COVID-19. Как ранее сообщали в Минздраве, прививочная кампания начнется с групп риска, а в октябре пройдет уже более широкая иммунизация. При этом эксперты отмечают, что вакцина от СOVID-19 не освобождает от профилактических прививок сезонных ОРВИ. Как будут тестировать созданную вакцину во время третий фазы клинических испытаний читайте здесь.

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