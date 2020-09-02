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02.09.2020 01:08
Рубрика: Культура

Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет

Текст: Александр Алексеев
Эрик Мурилло (слева) и диджей Карл Кокс. Фото: Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Эрик Мурилло (слева) и диджей Карл Кокс. Фото: Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Эрик Мурилло (слева) и диджей Карл Кокс. Фото: Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Диджей и композитор, благодаря которому прославились такие успешные артисты 90-х и "нулевых" как Real 2 Real, Гарри Ромео и Snap, в последние годы не раз попадал в криминальные истории. Около месяца назад, как сообщает американский портал TMZ, Эрика Морилло даже задержали по обвинению в сексуальном насилии. Чем закончилось расследование, доподлинно неизвестно, но первого сентября правоохранители обнаружили бездыханное тело музыканта в Майями-Бич. Явных признаков насильственной смерти нет. И поэтому, как сообщили в полиции города, окончательные выводы о том, что все-таки случилось, сделает медицинский эксперт.

Фото: twitter.com/ wikiagebio1
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Эрик Морилло стал знаменит в 1993 году, после сочинения трека I Like to Move It. Песня и вправду была хороша. С напористой мелодией, увлекательным танцевальным битом и гортанным, лихим исполнением. А еще в ней очень органично соединились ритмы хип-хопа и даба. Но еще больше Мурилло преуспел в хаус-музыке. Он не раз становился резидентом на Ибице, проводил еженедельные вечеринки в Нью-Йорке, основал свой рекорд-лейбл Subliminal Records.

Не раз он выигрывал награды разных журналов, был своим на музыкальных церемониях, сотрудничал с новыми звездами - в частности с P. Diddy, а еще с певицей Шаньей Тейлор. Написал для нее несколько замечательных хитов: Call Me, Tonite, Life Goes On. Иногда работал и с электронной группой Chrystal Method.

С середины "десятых" годов карьера Морилло стала менее успешной. И он ударился, как говорится "во все тяжкие".

Но что именно произошло во вторник первого сентября, сможет выяснить теперь только полиция Майями…

Культура Музыка Общество Утраты

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