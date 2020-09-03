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3 сентября 2020 г. 12:05
Общество

з сентября. 1945 - 2020

День Победы над милитаристской Японией и День окончания Второй мировой войны
75 лет назад Советский Союз праздновал Победу над милитаристской Японией. В этот день для СССР закончилась Вторая мировая война. О последней войне, стремительной, героической, но оставшейся в тени Великой Отечественной войны - спецпроект с материалами журнала "Родина" и "Российской газеты"

8 августа 1945 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил японскому послу Наотакэ Сато: СССР с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией.

Советско-японская война - война между СССР и Монголией, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-Го, с другой, проходившая 8 августа - 2 сентября 1945 года на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских островов; составная часть Второй мировой войны.

Была вызвана наличием у СССР союзнических обязательств перед партнерами по антигитлеровской коалиции - США и Великобританией, которые с декабря 1941 г. вели войну с Японией, а также стремлением И.В. Сталина улучшить за счет Японии стратегическое положение СССР на Дальнем Востоке.

Завершилась разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии перед ее противниками по Второй мировой войне.

Темы дня:
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