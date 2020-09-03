Белорусские мемориалы сахалинца Целищева

Дядя моей жены Захар Иванович Целищев родился в 1904 году в башкирском селе Нолинское Благовещенского района. А в армию был призван на другом конце страны, в сахалинском селе Ныш, где оказался в числе переселенцев. Он ушел на войну, оставив дома жену Акулину Григорьевну и пятерых сыновей. Прошел через огненный ад Курской дуги - и уцелел. А погиб 7 марта 1944 года в бою под белорусской деревней Александровка. Там же был похоронен. Позднее перезахоронен в деревне Майское Жлобинского района, где на мемориале выбито его имя.

Довоенный снимок большой семьи Целищевых. С левого края - Захар с сыном на руках, а вторая справа - его Акулина. Фото: из семейного архива

Об этом мы узнали на сайте "Память народа". Но там же нашли ссылку из Книги Памяти Башкортостана, согласно которой Захар Иванович умер от ран в 590-м хирургическом подвижном полевом госпитале 11 марта 1944 года и похоронен на кладбище села Кабановка Стрешинского района Гомельской области, могила N 2.

Две разные даты смерти, два разных места захоронения...

Чтобы попытаться выяснить истину, мы с женой отправились в Беларусь. Побывали и в Майском (где на мемориале имя красноармейца Захара Целищева), и в Кабановке (где на мемориальных плитах его фамилии нет). На обеих братских могилах возложили цветы. И, честно говоря, не думали, что удастся узнать больше.

Но начались добрые чудеса...

Добрый ангел

На выезде с Кабановского кладбища навстречу попалась группа сельчан. Рассказали им нашу историю. И незнакомые люди нам приказали: езжайте к председателю сельсовета Катерине Петровне Кашевар. Был выходной день, в доме отдыхали. Но хозяйка тут же повела нас в контору - там у Катерины Петровны в идеальном порядке хранятся списки захороненных на территории сельсовета. А это семь братских могил. Внимательно перелистали все тетради, но Захара Целищева не нашли...

- Оставьте ваш адрес, в понедельник съезжу в военкомат, попрошу помочь, - сказала на прощание Катерина Петровна.

Она оказалась нашим добрым ангелом.

Через месяц мы получили письмо председателя Новомарковичского сельисполкома Н.В. Вороник: "При проведении расследования в Жлобинском райвоенкомате установить достоверное место гибели Захара Ивановича Целищева не представилось возможным. При наличии у вас каких-либо дополнительных документов, просим обратиться в Жлобинский районный исполнительный комитет..."

"Захар Иванович Целищев убит 7 марта 1944 года...". На самом деле он жил еще четыре дня.

Момент истины

Мы написали заместителю председателя райисполкома В.А. Ундрулю: "Понимаем, насколько трудно выяснить, где действительно захоронен Захар Иванович. Наши попытки найти архив 590-го хирургического подвижного полевого госпиталя со списком умерших в марте 1944 года бойцов не увенчались успехом. Но все-таки надежда остается. Будем бесконечно благодарны за любую помощь..."

И снова нам с готовностью помогли незнакомые люди. Да как! Валентин Ундруль сообщил невероятное:

"В списках захороненных по Жлобинскому району в братской могиле N 6843 д. Прибудок Новомарковичского сельского совета значится красноармеец Царищев Захар Иванович, умерший от ран 11 марта 1944 года. В список воинского захоронения N 6843 д. Прибудок он внесен на основании списка умерших Хирургического подвижного полевого госпиталя N 590 за период с 10 по 20 марта 1944 года (основание - сведения Архива Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (далее - ВММ МО РФ).

Фамилия Царищева З.И. увековечена установленным порядком, путем нанесения фамилии на одну из надмогильных плит.

Исходя из вышеизложенного вполне вероятно, что в документах Центрального архива Министерства обороны РФ и ВММ МО РФ речь идет об одном и том же человеке..."

Так мы узнали о третьем захоронении нашего красноармейца!

Конечно, мы тут же зашли на сайт "Память народа". Нашли Захара Царищева. И все сошлось: у двух Захаров совпали дата рождения, номер части, воинское звание. А моментом истины стал госпитальный список умерших, где напротив Захара Царищева строчка "жена Акулина Григорьевна"...

Имя Захара Целищева выбито на мемориале в Майском...

Имя на граните

Теперь можно только предполагать, отчего произошла путаница с фамилиями. Кто-то посчитал, что Захар погиб на поле боя у деревни Александровка. Кто-то не разобрал фамилию, когда тяжелораненый боец поступил в 590-й госпиталь, или небрежно заполнил документы. Кто-то благодарно, из лучших соображений, занес имя на плиту братской могилы в деревне Прибудок, где дислоцировался госпиталь. Но умерших в госпитале возили хоронить и на большое гражданское кладбище в Кабановке - до нее от Прибудка всего шесть километров...

...а похоронен он в Кабановке, в братской могиле.

В условиях непрерывных боев за освобождение Белоруссии и огромных потерь и не такие ошибки случались.

Мы можем лишь догадываться и о том, почему имени Захара Царищева, "могила N 2, 1-й слева во втором ряду", нет на Кабановском мемориале. Здесь всего две небольшие плиты, и фамилии на них кончаются буквой Т. Может быть, третьей плиты тогда просто не нашлось. И наш Захар, который на Ц, и другие бойцы от У до Я оказались лишними. Так и получилось, что фамилия Захара выбита на двух мемориалах, а похоронен он на третьем.

"Гражданское кладбище деревни Кабановка, могила N 2, 1-й слева во втором ряду..."

"Уважаемый Валентин Антонович! - написали мы председателю Жлобинского райисполкома. - Сердечно благодарим Вас за бесценную помощь в установлении места захоронения Целищева Захара Ивановича, погибшего в марте 1944 года на территории Жлобинского района. Очень тронуты тем, что Вы подошли к поиску неформально, подняли архивы, в том числе госпитальные, до которых мы не смогли добраться. Для нас теперь практически на 100 процентов очевидно: Захар Иванович похоронен в братской могиле на кладбище села Кабановка.

Еще раз спасибо от всей нашей семьи".

Нам грех жаловаться: Захар никогда не будет забыт ни там, где принял последний бой, ни там, где умирал от ран в госпитале, ни там, где нашел свой покой. Но мы все-таки верим в новое чудо и наших новых белорусских друзей: может быть, прочитав эту заметку, они занесут на тихий мемориал в Кабановке имя рядового 30-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии Захара Целищева.

P.S.

Уезжая из Кабановки, мы остановились на месте его последнего боя. Согласно первоначальным документам 7 марта 1944 года красноармеец Захар Целищев, до этого форсировавший Десну, освободивший Рогачев и Гомель, погиб в 500 метрах южнее деревни Александровка. Теперь мы знаем: он был здесь всего лишь смертельно ранен. Вот на этой опушке, куда мы приехали вечером. И куда теперь будем приезжать с внуками.

ПИСЬМО С САХАЛИНА

Последний поклон Акулины Григорьевны

Поразительную новость - мы нашли могилу Захара! - необходимо было донести до его родных. Но где они живут? Живы ли? И снова на помощь пришли неравнодушные сердечные люди. Редактор районной газеты из сахалинского города Ноглики Любовь Панченко (в этом городе на мемориале героям Великой Отечественной тоже есть имя Захара Целищева!) разыскала следы Акулины Григорьевны, жены нашего фронтовика. Оказалось, на Сахалине живет ее невестка. Мы позвонили ей. И этот разговор не передать словами.

А через несколько дней с Сахалина прилетела вот эта довоенная фотография. Слева Захар с сыном (их было пятеро), Акулина (вторая справа), родня. Все еще живы...