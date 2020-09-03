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Рубрика: Спорт

Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом"

Текст: Максим Домчев
"Колорадо" выиграл шестой матч серии против "Далласа" - 4:1.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Даллас" не смог выйти в финал Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Колорадо" сравнял счет в серии 3-3, и теперь все решится в седьмом матче.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Даллас" вел в счете 1:0 после гола Миро Хейсканена с передачи Дениса Гурьянова, однако российский защитник Никита Задоров смог восстановить равенство. В роли ассистента выступил Владислав Наместников.

После этого "Эвеланш" отличились еще трижды. Авторами шайб стали Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Голкипер "звeзд" Антон Худобин смог отразить 20 бросков.

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