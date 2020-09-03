Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом"

"Колорадо" выиграл шестой матч серии против "Далласа" - 4:1.

"Даллас" не смог выйти в финал Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Колорадо" сравнял счет в серии 3-3, и теперь все решится в седьмом матче.

"Даллас" вел в счете 1:0 после гола Миро Хейсканена с передачи Дениса Гурьянова, однако российский защитник Никита Задоров смог восстановить равенство. В роли ассистента выступил Владислав Наместников.

После этого "Эвеланш" отличились еще трижды. Авторами шайб стали Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Голкипер "звeзд" Антон Худобин смог отразить 20 бросков.