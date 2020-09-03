Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза

В Минэкономразвития отметили рост финансовой господдержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. По итогам прошлого года он составил 60%, подчеркнули в ведомстве.

Так, ассигнования федерального бюджета выросли с 21,8 млрд рублей в 2018 году до 34,7 млрд рублей в 2019 году, а объём региональной поддержки с 34,6 млрд рублей в 2018 году до 48,7 млрд рублей (в том числе в виде субсидий на конкурсной основе - 26,2 млрд рублей) в 2019 году. Еще 44,5 млрд в прошлом году были переданы 5,8 тысячи социально-ориентированным НКО для оказания услуг населению в социальной сфере. Их получили более 19 млн граждан. В 2018 году СОНКО оказали услуги более 22 млн человек благодаря 31,3 млрд рублей бюджетных средств.

Увеличилась также доля муниципальных районов и городских округов, реализующих мероприятия по поддержке социально-ориентированных НКО, с 41% до 46%. Кроме того, в пяти субъектах повсеместно (в каждом муниципальном районе и городском округе) были приняты муниципальные программы поддержки таких организаций: это - Краснодарский край, Пензенская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

В Минэкономразвития подчеркнули, что помимо прямой финансовой поддержки, государством вкладывались ресурсы в развитие инфраструктуры некоммерческого сектора. Поддержку в таком виде получили 157 ресурсных центров СОНКО в 55 субъектах. Её общий объем оценивается в 1,46 млрд рублей (в 2018 году её получили 163 ресурсных центра на общую сумму 1,31 млрд рублей).

В ведомстве также отметили, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло количество социально-ориентированных НКО, которые занимаются профилактикой социального сиротства, поддержкой материнства и детства, охраной окружающей среды и защитой животных, повышением качества жизни людей пожилого возраста, волонтерской деятельностью, поддержкой общественно значимых молодежных инициатив, проектами детского и молодежного движения, благотворительной деятельностью.