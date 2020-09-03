Гусеничный "Дракон": чем примечателен советский ракетный танк ИТ-1

3 сентября 1968 года бронетанковый парк СССР пополнился новой техникой - "Истребителем танков-1". Принятая на вооружение машина была создана на базе танка Т-62 и поражала бронетехнику противника управляемыми ракетами 3М7 "Дракон", за что собственно и получила данное прозвище.

Первыми экспериментировать с противотанковыми ракетами стали во Франции, где над пушкой легкого танка AMX-13 установили "батарею" из четырех ракет SS11. Американцы в 50-х годах занялись созданием десантно-штурмового танка "Шеридан", основным оружием которого была 152-мм нарезная пушка, умевшая стрелять управляемыми ракетами.

В СССР не могли пройти мимо перспективного вида оружия и под руководством конструктора Леонида Карцева появился ИТ-1. До 1970 года промышленность смогла выпустить 110 танков "Дракон". Главной его особенностью стало размещение БК внутри корпуса, тогда как во Франции, направляющие ракет находились на броне и легко могли поражаться даже осколками.

Советский "Истребитель танков" оказался на тот момент единственной в мире боевой машиной, которая вооружалась ПТРК с полуавтоматической системой наведения ракеты на цель и была в состоянии вести огонь сходу.

14 сентября 1964 года во время показа боевых возможностей комплекса "Дракон" высшему руководству страны ИТ-1 с ходу тремя ракетами с дистанции трех тысяч метров поразил одну за другой три движущиеся танковые мишени. Ракета обеспечивала пробитие 250-мм броневых листов, установленных под углом в 30 градусов от вертикали, на расстоянии три километра. Автомат заряжания обеспечивал скорострельность 2,5 выстрела в минуту. Боекомплект - 12 ракет "Дракон". Для самообороны три члена экипажа имели зенитный пулемет ПКТ и личное оружие.

Однако в 70-е годы началась разработка противотанковых управляемых ракет, применявшихся через орудие основных боевых танков. Кроме того, устаревшая элементная база, большая мертвая зона и отсутствие танковой пушки послужили причиной снятия ИТ-1 с вооружения.