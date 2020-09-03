Китайское издание назвало бомбардировщик Ту-160 худшим кошмаром НАТО

Ту-160 (по классификации НАТО - Blackjack) разработали в Советском Союзе в 1970-х годах в качестве главного противовеса американскому стратегическому бомбардировщику В-1В.

Он больше своего противника по размерам, причем длина практически равна размаху крыльев - 54,1 и 55,75 метра соответственно. Это сделали для того, чтобы найти баланс между дальностью полета и крейсерской скоростью. Также бомбардировщик Ту-160 имеет крыло изменяемой стреловидности.

Самолет превосходит В-1В и по другим параметрам. Так, максимальная взлетная масса Ту-160 может достигать 275 тонн, а у В-1В - всего 216 тонн. Бомбовая нагрузка - 45 против 34 тонн. Максимальная дальность полета Ту-160 - 16 тысяч километров, а у В-1В - 12 тысяч километров. Можно сказать, что в ту эпоху Ту-160 не было равных. Даже сейчас он может легко уйти от перехвата сверхзвукового истребителя F-35, так как превосходит его по скорости.

Кроме того, Ту-160 оснащен узлами для внешней подвески вооружения.

С момента принятия бомбардировщика на вооружение его постоянно модернизируют, что только повышает боеспособность машины.