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03.09.2020,  
10:08
Текст:  Яна Шамаева

Китайское издание назвало бомбардировщик Ту-160 худшим кошмаром НАТО

Китайское издание Sina назвало бомбардировщик Ту-160 важной опорой стратегических ядерных сил России, настоящим шедевром конструкторского бюро Туполева и худшим кошмаром НАТО. Перевод статьи опубликован "ИноСМИ".
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ту-160 (по классификации НАТО - Blackjack) разработали в Советском Союзе в 1970-х годах в качестве главного противовеса американскому стратегическому бомбардировщику В-1В.

Фото: Алексей Моисеев
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Он больше своего противника по размерам, причем длина практически равна размаху крыльев - 54,1 и 55,75 метра соответственно. Это сделали для того, чтобы найти баланс между дальностью полета и крейсерской скоростью. Также бомбардировщик Ту-160 имеет крыло изменяемой стреловидности.

Самолет превосходит В-1В и по другим параметрам. Так, максимальная взлетная масса Ту-160 может достигать 275 тонн, а у В-1В - всего 216 тонн. Бомбовая нагрузка - 45 против 34 тонн. Максимальная дальность полета Ту-160 - 16 тысяч километров, а у В-1В - 12 тысяч километров. Можно сказать, что в ту эпоху Ту-160 не было равных. Даже сейчас он может легко уйти от перехвата сверхзвукового истребителя F-35, так как превосходит его по скорости.

Кроме того, Ту-160 оснащен узлами для внешней подвески вооружения.

С момента принятия бомбардировщика на вооружение его постоянно модернизируют, что только повышает боеспособность машины.

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