Комментатор "Матч ТВ": Черчесов проведет ротацию в матчах против Сербии и Венгрии

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский уверен, что в предстоящих матчах против Сербии и Венгрии главный тренер команды Станислав Черчесов проведет ротацию состава.

Такое мнение Казанский высказал в интервью RT. Он уверен, что Черчесов предоставит шанс всем вызванным игрокам.

"Думаю, сербы и венгры будут действовать в схожем ключе. Главный тренер прекрасно понимает, что сейчас довольно опасный период. В расположение сборной вызвано достаточно футболистов. Предполагаю, что каждый из них получит шанс выйти на поле. В этом плане Черчесов не станет врагом клубов", - сказал Казанский.

По мнению комментатора "Матч ТВ" УЕФА все же стоило отказаться от проведения этого турнира в 2020 году, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Сборная России 3 сентября в Москве встречается с командой Сербии, а 6 сентября на выезде проведет поединок против Венгрии.