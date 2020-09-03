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Комментатор "Матч ТВ": Черчесов проведет ротацию в матчах против Сербии и Венгрии 15:48
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03.09.2020 15:48
Рубрика: Спорт

Комментатор "Матч ТВ": Черчесов проведет ротацию в матчах против Сербии и Венгрии

Текст: Максим Домчев

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский уверен, что в предстоящих матчах против Сербии и Венгрии главный тренер команды Станислав Черчесов проведет ротацию состава.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Такое мнение Казанский высказал в интервью RT. Он уверен, что Черчесов предоставит шанс всем вызванным игрокам.

"Думаю, сербы и венгры будут действовать в схожем ключе. Главный тренер прекрасно понимает, что сейчас довольно опасный период. В расположение сборной вызвано достаточно футболистов. Предполагаю, что каждый из них получит шанс выйти на поле. В этом плане Черчесов не станет врагом клубов", - сказал Казанский.

По мнению комментатора "Матч ТВ" УЕФА все же стоило отказаться от проведения этого турнира в 2020 году, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Сборная России 3 сентября в Москве встречается с командой Сербии, а 6 сентября на выезде проведет поединок против Венгрии.

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