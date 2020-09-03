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03.09.2020 18:42
Рубрика: В мире

МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны

Текст: Игорь Дунаевский

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Черногории, призывая и другие государства последовать этому примеру. Об этом в четверг заявили в МИД России, комментируя ситуацию в балканской стране, где правящие силы потерпели поражение на парламентских выборах 30 августа.

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"С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России, - констатировали на Смоленской площади. - Не исключены провокации".

"Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах, - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства. - Рассчитываем, что завершение парламентской кампании в этой стране пройдет в мирной обстановке, без конфликтов, нагнетания напряженности и каких бы то ни было фобий, а Скупщина и Правительство Черногории в новом составе сформулируют приоритеты, отвечающие интересам своего народа".

В мире Европа Черногория Правительство МИД

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