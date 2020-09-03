Новый электрокроссовер Hyundai получит камеры вместо зеркал

В августе текущего года компания Hyundai представила электрический бренд IONIQ. Теперь портал The Korean Car Blog распространил первые снимки интерьера среднеразмерного кроссовера IONIQ 5.

Электрокроссовер, обнаруженный на парковке, получил камеры вместо обычных наружных зеркал.

Судя по фото, салон модели будет иметь вместительное внутреннее пространство с компактными мониторами на дверных картах и сиденьями со множеством регулировок.

Продажи IONIQ 5 начнутся в начале 2021 года. Помимо этого, в течение ближайших четырёх лет должны появиться седан IONIQ 6 и большой внедорожник IONIQ 7.

Ожидается, что электромобили будут обладать ультрасовременным дизайном с чертами моделей прошлых лет. Все модели разрабатываются на перспективной электрической платформе E-GMP. Она сможет обеспечивать большой запас хода и быструю зарядку.

Фото: www.thekoreancarblog.com