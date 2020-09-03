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03.09.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Новый электрокроссовер Hyundai получит камеры вместо зеркал

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

В августе текущего года компания Hyundai представила электрический бренд IONIQ. Теперь портал The Korean Car Blog распространил первые снимки интерьера среднеразмерного кроссовера IONIQ 5.

Фото: скриншот с youtube.com
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Электрокроссовер, обнаруженный на парковке, получил камеры вместо обычных наружных зеркал.

Судя по фото, салон модели будет иметь вместительное внутреннее пространство с компактными мониторами на дверных картах и сиденьями со множеством регулировок.

Продажи IONIQ 5 начнутся в начале 2021 года. Помимо этого, в течение ближайших четырёх лет должны появиться седан IONIQ 6 и большой внедорожник IONIQ 7.

Ожидается, что электромобили будут обладать ультрасовременным дизайном с чертами моделей прошлых лет. Все модели разрабатываются на перспективной электрической платформе E-GMP. Она сможет обеспечивать большой запас хода и быструю зарядку.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com
#Hyundai