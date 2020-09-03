Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна

Береговая охрана Японии обнаружила в водах Восточно-Китайского моря человека, который был на грузовом судне "Gulflivestock", пропавшем в ночь с 1 на 2 сентября недалеко от островов Амами (префектура Кагосима).

Найденный член экипажа - гражданин Филиппин - был в спасательном жилете. Всего на борту находились 43 человека. Их поиски продолжаются. В спасательной операции задействованы катера береговой охраны и вертолеты.

ТАСС напоминает, что 14 августа судно под флагом Панамы вышло из новозеландского порта Нейпир и направилось в сторону Китая. На этой неделе оно должно было прибыть в Таншань, но по пути попало в шторм. Экипаж подал сигнал о бедствии, после чего перестал выходить на связь, сообщает NHK.