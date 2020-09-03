Подготовку к бою ядерных ракет США показали на видео

В Сети появилось любопытное видео с тренировки на базе ВВС США Барксдейл в Луизиане, где техники отрабатывали подвеску на бомбардировщики B-52 крылатых ракет AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1.

Сам термоядерный заряд регулируемой мощности (5-200 килотонн) можно увидеть на отметке 0:14 - небольшой серебристый контейнер грушевидной формы. Платформы с металлическими хомутами в начале видео предназначены для транспортировки W80-1. Ядерные боевые части устанавливают на ракеты, когда те уже помещены в пусковые установки. Барабанная на шесть ракет устанавливается в фюзеляже B-52, две другие - по три ракеты на каждой, - крепятся на пилонах под крыльями.

Установки с заряженными ракетами устанавливаются в самолет - для этого используются платформы наподобие строительных лесов.

На авиабазе Барксдейл находится штаб Глобального ударного командования ВВС США, управляющего американским ядерным арсеналом наземного и воздушного базирования. Также на авиабазе дислоцирована 11-я бомбардировочная эскадрилья, оснащенная самолетами B-52 Stratofortress. Именно там прошли запечатленные на видео учения.

AGM-86B - авиационная крылатая ракета базирования с термоядерной боевой частью. Предназначена для запуска с B-52. Дальность полета ракеты 2400 км.