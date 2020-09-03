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03.09.2020 08:45
Рубрика: Общество

5,5 тыс. человек воспользовались диагностикой в центрах госуслуг

Текст: Любовь Проценко

5,5 тысячи человек воспользовались диагностическими комплексами в центрах госуслуг. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

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- Москва уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний, ведь это основа эффективного лечения. Именно поэтому 3 августа в рамках программы "Здоровая Москва" мы открыли для горожан современные диагностические комплексы в 10 центрах "Мои Документы". С их помощью посетители центров могут быстро измерить основные показатели состояния здоровья, чтобы выявить возможные риски и предупредить заболевания. Мы рады, что горожане активно пользуются новинкой. Всего за месяц 5,5 тысячи москвичей прошли бесплатный медицинский чек-ап в центрах госуслуг.

Сейчас отследить базовую картину состояния своего организма может любой желающий. В 10 офисах располагается современный диагностический комплекс. Здесь посетители могут определить состав тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Кроме того, горожане измерят свой пульс и узнают, насколько ритмично бьется сердце. Пройти проверку поможет консультант по здоровому образу жизни.

Результаты исследований можно получить в электронной медкарте, через электронную почту или в распечатанном виде. Если прибор фиксирует повышенные показатели - это сигнал, чтобы пройти дальнейшую консультацию у специалиста.

Кроме того, во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО робот-диагност определит температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. На основе полученных данных он составит рекомендации по ведению здорового образа жизни.

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Во флагманских офисах также работают медицинские кабинеты "Мое здоровье", где доступно обследование по четырем программам: "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание". Узнать уровень артериального давления можно во всех районных центрах госуслуг при помощи специально установленных тонометров.

Если у жителя нет электронной медицинской карты, сотрудники центров подскажут, как оформить к ней доступ и использовать ее возможности. В зоне электронных услуг горожанам помогут заполнить форму заявки или внести изменения на портале mos.ru, а также выдадут информационный буклет.

Напомним, районные центры "Мои Документы" открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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