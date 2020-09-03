6 сентября Большой театр откроет свой 245-й сезон

В этот день Большой театр откроется впервые за полгода, причем не одноактным или камерным спектаклем, а эпической оперной драмой Верди "Дон Карлос" на Исторической сцене, с участием мировых звезд - Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова. Возможно, принцип "вопреки обстоятельствам" станет знаком всего 245-го сезона Большого театра, представившего, несмотря на все ограничения и потери, связанные с пандемией, новую афишу с названиями 17 премьер. О том, с какими силами Большой театр вышел из карантина, каким правилам будут следовать в новом сезоне, что представит зрителям на трех своих сценах, состоялся разговор с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным.

Театр это всегда вопреки

Большой театр, как и все театры в мире, полгода не открывал свой занавес, не давал спектаклей, не репетировал. Что для вас, кроме общих для всех руководителей проблем, было самым трудным в этот период?

Владимир Урин: Болезни людей. К сожалению, у нас были очень серьезные потери, хотя и не из-за коронавируса: мы простились с педагогом-репетитором Николаем Фадеечевым, с педагогом балетной труппы Владимиром Никоновым, со старейшим сотрудником музея Большого театра Людмилой Рыбаковой и другими. И всякий раз, как только человек заболевал, возникал вопрос: коронавирус или нет? На фоне этой постоянной тревоги за людей все остальное решаемо - и организационные, и финансовые вопросы. Но коронавирус пока не ушел, он все еще активен, поэтому, начиная сезон, мы живем с ощущением тревоги каждый день, и, приходя на работу, я в первую очередь выясняю, нет ли больных, нет ли ситуации, требующей особого внимания. Наш рабочий день начинается теперь не с дел, которыми мы обычно занимались, а с медицинских показаний и сводок. У нас уже был случай, когда одна балерина почувствовала себя плохо, утром пришла на занятия, потому что температуры у нее не было, а к вечеру температура поднялась, сделали анализ - оказалось, COVID. В результате почти 60 человек, с которыми она контактировала в театре, посадили на карантин. Слава богу, анализы у всех оказались отрицательные. Все очень серьезно: нездоровье одного сразу создает опасность для всех окружающих.

Возможно, принцип "вопреки обстоятельствам" станет знаком 245-го сезона Большого театра, представившего афишу с названиями 17 премьер

В Большом театре работают 3,5 тысячи человек, и это, вероятно, требует регулярного тестирования?

Владимир Урин: Всех тестировать постоянно нереально. Но мы договорились, что те сотрудники, кто сегодня может работать дистанционно, пока приходить в театр не будут. Тесты на COVID мы делаем в обязательном порядке всем, кто возвращается из отпусков и поездок. К работе без анализа не допускаем.

Вы не торопились начинать работу, как это сделал Мариинский театр, возобновивший репетиции и спектакли еще в июне. Но вы отстаивали позицию, что нет смысла открывать музыкальный театр, если он не может функционировать полноценно - с хором, с оркестром, с постановочными решениями на сцене и т.д. На каких условиях открывается Большой театр?

Владимир Урин: Хотя мы и являемся федеральным театром, мы работаем в Москве, поэтому подчиняемся правилам, утвержденным департаментом по культуре и мэром Москвы. Для московских театров существует документ, где четко прописано, что на сцене должен находиться хоровой коллектив не более 70 человек. Этой цифры мы и будем придерживаться.

Такого количества артистов недостаточно, скажем, для "Пиковой дамы", которая стоит у вас в сентябрьской афише, где к тому же занят детский хор.

Владимир Урин: Да, но такая будет специфика сезона. Мы решили, что в ближайшее время детский хор занимать в спектаклях не будем. Например, в "Пиковой даме" мы заменяем детей на наших артисток хора, перешиваем сейчас костюмы для них. Но в октябре у нас стоит в афише "Богема", где без детского хора обойтись никак нельзя. Посмотрим, как будет развиваться ситуация: если начнется вспышка эпидемии, рисковать там, где не надо, не будем.

Труппа Большого театра уже вышла на работу, репетирует, занимается в классах?

Владимир Урин: В опере репетиций новых спектаклей сейчас нет. Мы специально построили работу таким образом, чтобы сосредоточиться на прокате текущего репертуара. В театр приходят только те, кто сейчас занят в "Доне Карлосе", потом будут приходить те, кто поет в "Пиковой даме". Все знают, что сегодня многие оперные театры в мире не работают или делают постановки камерных опер и небольшие концертные программы. Даже Зальцбургский фестиваль был вынужден свести свою юбилейную афишу к минимуму. Метрополитен-опера закрыта до конца декабря. Я только что получил сообщение от Питера Гелба, гендиректора Метрополитен, что премьера "Саломеи" Рихарда Штрауса, которая должна состояться сначала в Большом театре (в феврале 2021 года), а в сентябре следующего года - в Нью-Йорке, будет там перенесена на более поздний срок. Оперные театры имеют сегодня очень серьезные финансовые проблемы.

Между тем в афише Большого театра заявлено 17 премьер в новом сезоне. Какие у вас ресурсы, чтобы выставить такое количество новых названий?

Владимир Урин: Перед вами сидит авантюрист, который знает одно - театр это всегда вопреки. Сказать, что мы уже 100-процентно финансово обеспечили этот репертуар, не могу. В данный момент сижу и считаю деньги на 2021 год. Конечно, все уже проанализировано, но мы не знаем до сих пор, какое финансирование нам выделит государство на следующий год. Речь идет о возможном сокращении бюджета на 10 процентов, а это очень серьезная сумма для Большого театра. Мне пришлось провести предварительные переговоры с руководством Попечительского совета о том, что нам могут потребоваться дополнительные средства на постановки в 2021 году. Но я твердо убежден, что театр живет только тогда, когда с утра до вечера работает над новым, поэтому Большой театр, даже при таких серьезных финансовых потерях - а на сегодняшний день это уже более миллиарда рублей, будет создавать новые спектакли.

Фото: instagram.com / anna_netrebko

Дон для Анны

Многие опасались, что люди после карантина в театры не пойдут. Но Большой театр открывается с аншлагом: ни одного билета на все три спектакля "Дона Карлоса" с участием Нетребко, Абдразакова и Эйвазова нет. Идея такого открытия возникла во время пандемии?

Владимир Урин: Эта идея возникла случайно. Все последние сезоны мы открывались русской классикой: все-таки мы российский национальный театр. Наш 245-й сезон мы планировали открывать 14-16 сентября "Пиковой дамой" Чайковского. Но в июне у нас отменилось выступление Анны Нетребко в "Доне Карлосе", причем спектакль мы должны были снять на канале "Культура". Разумеется, мы думали о том, чтобы включить ее выступление в наши новые планы. Тут и возникла идея показать "Дон Карлоса" до открытия сезона, потому что все, кто участвует в спектакле, оказались свободны в эти дни.

Сколько стоили билеты на этот "звездный" спектакль и будут ли меняться цены на билеты в новом сезоне?

Владимир Урин: Самый дорогой билет стоит 15 000 рублей: это наша верхняя планка. Повышать цены на билеты Большой театр не будет. На некоторые спектакли мы даже чуть-чуть снизили цены. В целом же, цены остались такими же, как до пандемии.

А гонорары звезд, учитывая критическое положение мировой оперной индустрии, снижаются?

Владимир Урин: Однозначно скажу, что гонорарная часть приглашенных артистов изменилась. На сегодняшний день мы ведем переговоры со всеми агентами по всему сезону 2020/21. Учитывая финансовую ситуацию, мы предлагаем нашим коллегам и приглашенным солистам рассмотреть вопрос об уменьшении гонорарной части. И ни одного отказа уменьшить гонорар пока не последовало. Артисты понимают, какая сегодня складывается ситуация.

Сейчас билеты на спектакли Большого театра продаются только на один месяц вперед, причем купить их пока можно свободно, даже на "Лебединое озеро". Это новая для вас ситуация?

Владимир Урин: Мы начали продажи с 15 августа, а август - это традиционное время отпусков, подготовки детей к школе и т.д., поэтому продажи в этом месяце всегда падают на 70 процентов. Когда мы планировали репертуар на первые месяцы после выхода из пандемии, мы решили провести фестиваль, посвященный 180-летию Чайковского, потому что оперы и балеты Чайковского - это классика Большого театра, любимый зрителями репертуар, на который публика охотно покупает билеты. Фестиваль начнется уже 15 сентября "Пиковой дамой" с участием Юсифа Эйвазова.

Какие нововведения, кроме шахматной рассадки, ждут зрителя в Большом театре?

Владимир Урин: На входе в театр будут измерять температуру, и зритель не сможет пройти, если температура у него будет выше 37 градусов. Всем, без исключения, будет предложено надеть в театре маски. Это условие Роспотребнадзора. В зале мы обеспечим социальную дистанцию, и сотрудники будут следить, чтобы люди не пересаживались на свободные места, которые не положено занимать. Естественно, ограничения будут касаться и работы буфетов. В залах Большого театра удобная вентиляция: поток воздуха идет из-под пола наверх, не циркулирует по залу, а выбрасывается наружу.

А как вы решили проблему с дистанцией в оркестре?

Владимир Урин: Мы обсудили с Туганом Сохиевым и руководством оркестра - там, где возможно, будем сокращать составы оркестра. Кроме того, для духовиков мы приобрели специальные пульты и экраны, которые должны снизить риск заражений для музыкантов.

Сезонный сюжет

Несмотря на ограничения, Большой театр в первые же дни сезона даст балетную премьеру - причем не ту, которая отменилась в марте из-за введенного карантина (одноактные балеты Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Артемия Белякова), а абсолютно новый проект "Четыре персонажа в поисках сюжета", поставленный специально для труппы Большого западными хореографами. Как появился этот незапланированный спектакль?

Владимир Урин: У нас работает "экстремальный" руководитель балета Махар Хасанович Вазиев, который сидел в изоляции и переживал, что ребята не имеют возможности держать форму, работать. У него и возникла идея этой постановки. Признаюсь, когда он пришел ко мне с этим предложением, я затопал ногами и сказал: только через мой труп! Любой внеплановый спектакль - это и дополнительные финансы, и большая организационная работа. Но наши спонсоры помогли нам, и я очень им благодарен. Мы пригласили молодых хореографов, которых выбрал Махар Хасанович.

Как удалось привезти постановщиков из Италии, Пуэрто-Рико, Болгарии, Франции?

Владимир Урин: Мы все организовали в соответствии с требованиями безопасности - с анализами, с карантином. А дальше Махар Хасанович бросил клич: кто хочет работать? Оказалось, хотят все! Когда я увидел список артистов, занятых в спектакле, - всех наших премьеров и прим, ведущих солистов, я понял, что это действительно было нужно. Репетиции сейчас идут с утра до вечера, посмотрим, что получится. Во всяком случае, будет интересная рифма: программы одноактных балетов, поставленные западными и российскими хореографами.

Вы перенесли на новый сезон несостоявшиеся весной премьеры одноактных балетов - "Тоску", "Дневник Анны Франк". Но куда пропали балет "Мастер и Маргарита" и опера "Дон Жуан", где должен был петь Ильдар Абдразаков?

Владимир Урин: Премьера "Мастера и Маргариты" намечена на осень 2021 года. "Дон Жуан" также перешел на следующий сезон: нам до этого времени не удалось совместить графики Тугана Сохиева, Ильдара Абдразакова и Семена Спивака.

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Два авторских балета появятся в новом сезоне - "Орландо" и "Чайка". Почему Большой театр решил ставить "Чайку", когда на соседней сцене Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко идет выдающаяся постановка Джона Ноймайера?

Владимир Урин: Хореографы-постановщики сами предлагают идеи, которые волнуют их. Так возникла в свое время "Чайка" Ноймайера - великий спектакль и блистательная работа Музтеатра Станиславского. Но я могу сказать точно, зная либретто: в нашем театре будет совершенно другой спектакль. Ставят его хореограф Юрий Посохов и режиссер Александр Молочников. Композитор Илья Демуцкий осенью уже завершит партитуру. Сейчас мы обсуждаем планы на новую работу для Большого театра с Кристофером Уилдоном, который сделал у нас "Зимнюю сказку", на мой взгляд, очень удачную.

На этот раз в "Чайке" не собрался тандем Юрия Посохова, Ильи Демуцкого и Кирилла Серебренникова, сделавших для Большого театра балеты "Герой нашего времени" и "Нуреев". Это как-то связано с делом Серебренникова?

Владимир Урин: Нет, не связано. Для театра важно, чтобы складывающиеся постановочные команды были едины в своих творческих замыслах, и по тому, как сейчас идет работа над будущим балетом, у меня это ощущение единства команды есть.

В октябре в Большом театре должен выступить Пласидо Доминго. Пока билетов в продаже нет. У вас есть сомнения, что он приедет?

Владимир Урин: Сомнений нет. Главное. Чтобы он был здоров. Мы договорились об этих выступлениях, потому что в апреле Пласидо Доминго должен был петь у нас Жермона в "Травиате", но спектакль не состоялся. Мы снова вступили с ним в переговоры и решили, что 21 октября он продирижирует у нас "Манон Леско", а 24 октября даст концерт со своими друзьями и коллегами. Продавать билеты мы не будем до тех пор, пока не поймем, кто будет участвовать в концерте. Раскупят билеты, я уверен, за один-два дня, тем более что мы не собираемся задирать цены.

В премьере Большого театра "Саломея" Рихарда Штрауса, намеченной на февраль, партию Саломеи должна была петь Анна Нетребко. Но недавно в Зальцбурге она сообщила, что отказалась от Саломеи, потому что партия не подходит ей. Для вас это стало новостью?

Владимир Урин: Нет, она еще весной сообщила мне об этом, сказала, что не готова петь эту партию. Она сообщила и Питеру Гелбу, что в Нью-Йорке тоже петь не будет. Мы уже нашли замену, но я не могу объявить имя, пока не подписан контракт. На мой взгляд, это одна из лучших Саломей в мире, и я очень надеюсь, что все будут живы-здоровы, и в феврале она споет у нас премьеру.

Что касается гастролей, то раньше весны 2021 года Большой театр никуда не поедет?

Владимир Урин: Пока ничего не понятно. Буквально на днях было принято решение об отмене ноябрьских гастролей в Японии и точно так же был отменен тур оркестра Большого театра по Европе. У нас были замечательные площадки - Венская филармония, Концертгебау и другие, была очень хорошая программа. Но мы были вынуждены все отменить, потому что, согласно нынешним регламентам, концерты должны идти по часу, в зале должно быть не более 50 процентов публики, при этом гонорары снижены. Но мы не можем уходить в минус по гастролям, можем только позволить себе выйти на ноль. На ноль при всех расчетах мы не выходили, поэтому приняли решение отменить тур. На 21-й год планы пока остаются. В марте оркестр и опера должны лететь во Францию - в Тулузу и Париж, планировались гастроли Молодежной оперной программы и балета в Аргентине. Но здесь тоже есть вопросы. В таких случаях я всегда говорю: гастроли не самая страшная беда в этой истории. Можно год-полтора потерпеть и не ездить на гастроли. А в 2022 году у нас планируется Лондон.

Здесь будет новый дом

Известно, что Большой театр готовится к реконструкции Камерной сцены, и уже выделен на реконструкцию бюджет. Однако в новом сезоне на этой сцене заявлено несколько премьер - "Москва, Черемушки" Шостаковича, "Искатели жемчуга" Бизе, "Дневник Анны Франк" Фрида, "Белая Роза" Циммермана. В каком году вы планируете начать реконструкцию сцены и какие задачи ставите?

Владимир Урин: После того как вышло постановление премьер-министра о реконструкции Камерной сцены, чему я невероятно рад, мы можем уже конкретно что-то планировать. Выделена хорошая сумма - 7, 48 миллиарда рублей, но хочу, чтобы все понимали - это не сумасшедшая сумма, потому что реконструкция в самом центре Москвы, в 300 метрах от Кремля, в месте, где нет никаких подъездов для транспорта, - тяжелейшая по организации строительства. И, дай бог, чтобы мы в эту сумму уложились. Для меня лично это очень важное событие, потому что Борис Александрович Покровский мечтал, чтобы его театр реконструировали, сделали современную сцену. Если это удастся, я буду считать выполненным и обещание, данное Геннадию Николаевичу Рождественскому, чтобы сцена имени Покровского имела нормальные условия. Известно, что Камерный театр занимает здание на Никольской улице, в котором был знаменитый ресторан "Славянский базар". Здесь в 1897 году Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко провели встречу, которая длилась 18 часов без перерыва и положила начало Московскому Художественному театру. Здание ресторана сгорело, но мы восстановим его и на этом месте сделаем театральный зал на 450 мест - со сценой глубиной 20 метров и оркестровой ямой на 60 человек. Сейчас готовится проект реконструкции. Надеюсь, что в 2020/21 году мы проведем конкурс на проектировщика и заказчика, а, начиная с 1 января 2022 года, приступим к реконструкции, которая продлится два с половиной года. Руководство Большого театра будет сейчас заниматься поиском площадок, где сможет работать Камерная сцена. Это будут годы непростой жизни: у нас ведь еще и в Калининграде стройка.

В условиях пандемии строительство филиала продвигается?

Владимир Урин: Все останавливалось, но сейчас работы возобновились, надеюсь, что строители догонят по срокам. Театр должен быть сдан в начале 2024 года. Мы планируем делать в Калининграде постоянную труппу, у которой будет собственный репертуар. Конечно, наши ведущие солисты будут помогать работать филиалу. Уверен, что все можно продумать, организовать с учетом того, какие возможности у труппы Большого театра.

Но пока надо пережить непростой новый сезон. Люди театра готовы к любому сценарию?

Владимир Урин: Я, как заклинание, повторяю фразу: надо стараться начинать очень аккуратно, внимательно следить, как будет развиваться ситуация, не лезть на рожон. Здоровье людей - это самое главное. Мы предполагали, что в сентябре пандемия закончится, но сейчас вирусологи говорят, что все закончится не раньше лета следующего года. Мы должны понимать, что весь этот сезон мы будем работать в абсолютно экстремальной ситуации. Я не исключаю и отмену спектаклей, и изменения в афише. Мы объявили наши планы и будем стараться их выполнять. Дальше - посмотрим: жизнь покажет.

Справка "РГ"

Премьеры 245-го сезона Большого театра:

"Четыре персонажа в поисках сюжета": "Девятый вал", "Всего лишь", Fading ("Угасание"), "Тишина" (Silentium), Новая сцена, 10 сентября;

"Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, Камерная сцена, 3 декабря;

"Танцемания", "Времена года", "Made in Bolshoi", Новая сцена, 18 декабря;

"Саломея" Рихарда Штрауса, Историческая сцена, 25 февраля;

"Москва, Черемушки" Дмитрия Шостаковича, Камерная сцена, 18 марта;

"Орландо" на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера, Новая сцена, 24 марта;

"Тоска" Джакомо Пуччини, Новая сцена, 22 апреля;

"Дневник Анны Франк" Григория Фрида, "Белая роза" Удо Циммермана, Камерная сцена, 6 мая;

"Мазепа" Петра Чайковского, Историческая сцена, 23 июня;

"Чайка" Ильи Демуцкого, Новая сцена, 1 июля;

"Ариодант" Георга Фридриха Генделя, Новая сцена, 21 июля.