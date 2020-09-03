Руководство Фонда развития предпринимательства Якутии заподозрили в хищениях

В отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Якутии, а также ее заместителя возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Как считает следствие, руководители похитили более 70 миллионов рублей.

По данным следствия, эти деньги выделялись фонду из регионального и федерального бюджетов в рамках реализации государственной целевой программы "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". Однако часть средств руководители микрокредитной компании перечисляли подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам.

"Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей. В последующем руководители Фонда с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, перечисляли их на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Помимо мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере, и отмывания денежных средств, руководителям фонда инкриминируют коммерческий подкуп: следствие располагает данными о том, что они получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей.

По делу задержаны шесть человек, мера пресечения им еще не избрана. Проведено более десяти обысков. Следственные действия продолжаются.