Во Владивостоке во время урагана мужчина получил тяжелую травму

Во Владивостоке во время урагана черепно-мозговую травму получил мужчина - ему на голову упал рекламный щит, снесенный сильным ветром тайфуна "Майсак".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, человека в тяжелом состоянии на своем автомобиле доставили в ближайший травмпункт очевидцы происшествия. Там пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь и в сопровождении полиции отвезли в больницу.

Под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 40 метров в секунду. По приблизительным подсчетам, ветер сломал около сотни деревьев, снес несколько крыш, оставил без света тысячи человек во Владивостоке, Хасанском и Надеждинском районах края.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки тайфун уйдет на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти.