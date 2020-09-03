Этим летом на сибирские леса снова обрушились пожары. От огня пострадали миллионы гектаров. Уже давно настала пора понять, что лесные запасы страны вовсе не безграничны. Они в значительной степени подорваны устаревшей системой управления. Такого мнения придерживаются эксперты: генеральный директор ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" Мартин Херманссон и заслуженный эколог Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, член Общественного совета при Рослесхозе Евгений Шварц.

Вы наверняка следите за новостями и знакомы с заявлениями компетентных органов о намеренных поджогах. Что думаете на этот счет?

Мартин Херманссон: Человеческий фактор и погодные условия, о которых сейчас спорят ученые. Но эти моменты характерны для любой страны. Однако почему тогда в Финляндии в год горит не более тысячи гектаров, и это в десять раз меньше, чем было полвека назад? Давайте рассуждать. Есть естественные защитные барьеры - реки и озера. Это единственное, что при не сильном ветре может остановить пожар. Еще существуют искусственные защитные барьеры шириной не более метра - так называемые минеральные полосы. Но в местах, где идут заготовки и, главное, постоянный уход за лесом, всегда есть грунтовые дороги, которые шире минеральных полос в пять-восемь раз.

Интенсивное лесопользование означает введение постоянной практики ухода за лесом, и не только при сплошных рубках. Нужна постоянная доступность на всех циклах для мероприятий по уходу. Фото: Архив Новоенисейского ЛХК

Они действительно останавливают пожары. Хотя, если это рассматривать в качестве затрат на заготовку, но без последующего ухода за молодняком, то такие минеральные полосы шириной один метр особо проблему тоже не решат. В отсутствие владельца, который заинтересован в уходе за лесом и строительстве дорог, минеральные полосы по сути - это просто трата денег. Давайте вспомним советскую систему лесного авиапатрулирования и финансирования авиалесоохраны. В летнее время должно быть налажено ежедневное авиапатрулирование. Требуется моментальное реагирование на обнаруженные очаги возгорания силами десантников и с помощью авиации. Необходимо тушить пожары, как говорится, в самом зародыше, и никак иначе. И для этого необходимо финансирование авиалесоохраны на федеральном уровне, так как у регионов такой финансовой возможности нет. Нужно не просто создавать минеральные полосы, а стимулировать арендаторов строить настоящие лесные дороги круглогодичного пользования. Именно наличие хороших лесных дорог является той защитой от пожаров, которой, собственно, и нет в России. Сейчас дороги строятся под заготовку, а не под весь цикл производства, и поэтому не покрывают всю необходимую территорию.

Как бы вы оценили темпы восстановления лесов в России? Они явно отстают от темпов вырубки.

Мартин Херманссон: Если даже брать идеальную ситуацию, когда ответственные лесопользователи высаживают около 2 тысяч саженцев на каждом гектаре после заготовки, то потом все равно возникает проблема отсутствия финансирования на мероприятия по уходу за лесом.

Посадка саженцев должна происходить в течение года после вырубки спелого леса. В противном случае начнется рост травяных растений, которые снижают выживание саженцев. Фото: Архив Новоенисейского ЛХК

То есть вопрос не в посадках, а именно в отсутствии ухода за молодняком, что впоследствии и создаст пожароопасные условия. То есть если просто провести посадку, то без ухода в первое время наблюдается относительно высокий объем прироста биомассы на гектаре. Но кроме тех 2-2,2 тысячи саженцев за первые 10-15 лет добавляется и много других пород. Как, например, менее желанная осина и береза. Но из-за того, что ни одно дерево не имеет своей собственной площади - хотя бы по шесть-восемь квадратных метров, средний прирост каждого ствола в России уменьшается, и, как следствие, появляется больше мертвой и некоммерческой биомассы, которая в будущем умирает из-за отсутствия света. И потом играет роль "сухого пороха" при возникновении пожаров. Нужны меры по максимизации прироста на каждом гектаре, устранение некондиционных деревьев, которые через 40 лет все равно не попадут в категорию коммерческой древесины. По сути, зачем тратить деньги на семена моркови (по аналогии с посадкой леса), если морковь потом будет расти в окружении сорняков, а сбор такого урожая станет крайне затратным и неэффективным к концу лета?

В условиях экстенсивного, а не интенсивного лесопользования, главная проблема в России заключается в отсутствии ухода за молодняком. Фото: Архив Новоенисейского ЛХК

Мертвая биомасса определяет будущее массива и делает физически невозможными (или очень дорогими) последующие коммерческие рубки ухода.

Евгений Шварц: Отсутствие прореживания и рубок ухода за молодняками в высаживаемых хвойных монокультурах является одним из основных факторов лесных пожаров. Рубками ухода в молодняках проходится только около 24 процентов от площади лесовосстановления и лесоразведения. Тогда как в Белоруссии - почти в 6,5 раза больше. Можно сделать вывод, что значительная часть работ по лесовосстановлению и лесоразведению не решает задачи восстановления лесных ресурсов. Для формирования молодняков необходимого состава и густоты в среднем в них необходимо проведение двух приемов ухода. С учетом средней площади лесовосстановления за последние 10 лет в 0,85 миллиона гектаров, необходимая площадь проведения уходов должна составить 1,7 миллиона гектаров в год, а в реальности уход проводится в среднем на площади 0,27 миллиона гектаров. То есть в шесть раз меньше необходимого.

Мартин Херманссон: Ежегодный объем производства целлюлозы как сырья для упаковочных материалов, бумаги и санитарных изделий в таких маленьких странах, как Швеция и Финляндия, достигает 23-24 миллиона тонн в год. При этом перерабатывается около 100 миллионов кубических метров лесных отходов в виде некондиционной древесины, или так называемых балансов и щепы. Россия на текущий момент имеет мощности для производства всего лишь 9 миллионов тонн целлюлозы в год. Это означает, что коммерческий уход за лесами в 80 процентах лесных регионов страны экономически невозможно мотивировать, так как некуда вывозить балансовую древесину после коммерческого ухода! Коммерческий уход подразумевает формирование коммерческого быстрорастущего массива примерно через 25-30 лет после посадки.

Коммерческий уход необходим для прироста. Без кривых деревьев, с равным расстоянием между ними можно рассчитывать на максимальный экономический эффект. Фото: Архив Новоенисейского ЛХК

Однако естественно, что после посадки и проведения соответствующего ухода за молодняком это может произойти и несколько раньше. По сути, при уходе убираются кривые хлысты, гарантируется пространство для каждого дерева, обеспечение максимального роста.

Какие меры надо предпринять, чтобы исправить ситуацию?

Мартин Херманссон: Без экономического стимула улучшений можно не ожидать. Именно внедрение практики интенсивного лесовосстановления в Финляндии и Швеции более 60 лет назад привело к оздоровлению лесов и обеспечило развитие дорожной сети. Леса там почти перестали гореть не только потому, что есть ответственный хозяин. Большую роль сыграл экономический стимул: лес - это ресурс, находящийся в частной собственности семьи или предприятия в Скандинавии. И равно как и качественный ремонт собственной квартиры, качественный уход за лесом увеличивает рыночную стоимость лесного участка, так как увеличился ежегодный прирост или, скажем, возросли ежегодные дивиденды. Поэтому, конечно, стимулирование крайне необходимо для перехода к интенсивной модели лесного хозяйства. В частности, можно говорить о снижении арендной ставки за площадь, на которой проводились мероприятия по уходу, а не платить равную аренду за весь объем расчетной лесосеки. Это побудит арендаторов к внедрению рубок ухода, к вложениям в развитие лесной инфраструктуры, потому что тогда все, что арендатор вырастил "сверх платы", будет идти на компенсацию его затрат и в идеале - на увеличение объема самой расчетной лесосеки. Тот идеал, к которому надо стремиться, - это система лесных дорог с плотностью примерно 10 километров на тысячу гектаров леса. Эксперимент с собственностью на земли сельскохозяйственного назначения показал, что если есть рыночный механизм, то он через некоторое время приведет к результатам. И Россия снова стала самым крупным мировым экспортером зерна в 2018 году. А если говорить про экспорт круглого леса, то сейчас даже Новая Зеландия экспортирует в год больше круглого леса в Китай, чем Россия.

Евгений Шварц: Для изменения практики управления лесами необходимо разделение лесов и, соответственно, целей и показателей ведения лесного хозяйства органами управления лесами на три группы. Первая - леса интенсивной модели ведения хозяйства в лесопромышленных целях как говорит Мартин, арендованных частными компаниями на длительный срок. Вторая - леса в непосредственной близости от населенных пунктов, которые обеспечивают экологические и рекреационные функции. И, наконец, третья - природоохранные и защитные, а также резервные леса, в которых лесное хозяйство ориентировано в первую очередь на предотвращение и ограничение распространения лесных пожаров, восстановление особо ценных лесных пород. Малонарушенные леса обеспечивают сохранение климатического баланса, водного режима территорий и биоразнообразия. Нужно раздельное управление этими лесами и отказ от экономически бессмысленного использования понятия расчетной лесосеки, включающей в себя экономически недоступные леса. Современная практика определения расчетной лесосеки приводит к перерубам, истощению и деградации лесов в наиболее транспортно доступных территориях и вводит в заблуждение руководство страны о якобы существующих возможностях кратного увеличения использования расчетной лесосеки, тогда как промышленники говорят об отсутствии экономически доступных лесных ресурсов, а экологи - о деградации наиболее экологически и экономически ценных лесов. В лесах зоны интенсивного лесовыращивания государством должны быть созданы стимулы для формирования хозяйственно ценных насаждений. Например, обнулять плату за участки, на которых лес качественно восстанавливается, или компенсировать стоимость строительства дорог круглогодичного действия. Для повышения заинтересованности и минимизации рисков инвестирования лесопромышленным компаниям целесообразно разрешить плантационное лесовыращивание на землях сельскохозяйственного назначения.

В ущерб крестьянам?

Евгений Шварц: В России площадь таких заросших лесом земель уже составляет около 40- 70 миллионов гектаров. Эти земли не служат для производства пищи и не служат для производства древесины, причем находятся, как правило, на сравнительно доступных территориях, там, где уже была развита достаточно плотная сеть дорог и требуется создание рабочих мест на селе. Нужно отметить, что в Швеции и Финляндии созданы государственные лесные компании, управляющие экономически менее ценными и природоохранными лесами. 35 процентов лесов Финляндии - у государственной MetsähallitusForestryLtd, 14 процентов лесов Швеции - у государственной лесной компании Sveaskog. Решение проблем снижения площади и частоты лесных пожаров, повышения экономической эффективности российского лесного сектора и снижения нетарифных барьеров для экспорта российской лесной продукции невозможно без решения давно назревших и уже перезревших проблем.

То есть надо создать и государственную компанию по управлению лесов?

Мартин Херманссон: По сути, государство должно владеть теми лесными массивами, которые расположены вблизи населенных пунктов, а также заказниками или лесными массивами, расположенными в труднодоступных районах. В Швеции у государственной компании Sveaskog есть резерв на балансе, который сейчас используется и в целях обмена своего коммерческого леса на будущий защитный. Например, если формируется новый заказник. Если доля некоммерческих лесов в Швеции составляет около 15 процентов, то в России эта цифра уже приближается к 40 процентам.

Почему у нас сложилась именно такая система управления с такими недостатками?

Евгений Шварц: Лесной кодекс РФ во многом базируется на большом аналитическом исследовании Всемирного банка 1997 года. В исследовании принимали активное участие российские специалисты. Работы основывались на официальной российской статистике.

И почему в итоге Лесной кодекс оказался плох?

Евгений Шварц: Основные недостатки реформы 2006-2007 годов следующие.

Первое: модель передачи и возложения функций лесного хозяйства, включая лесовосстановление, на арендаторов может эффективно работать только примерно на 20 процентах лесов, соответственно, усилия и средства государства должны быть в первую очередь направлены на основной источник пожаров - неарендованные леса.

Второе: система разделения полномочий между федеральными органами управления лесами и органами управления лесами субъектов РФ стала несбалансированной, что привело к фактическому разрушению авиалесоохраны. Есть очевидные и даже фактически запланированные пробелы в рамочном по своему характеру Лесном кодексе 2006 года. Это, в первую очередь, планирование расходов на процессы (лесовосстановление, уходы за лесом и т. п.), а не на результаты. Например, сроки и показатели восстановления ценных и особо ценных пород - кедров, твердолиственных и широколиственных пород деревьев - без какой-либо оценки практической эффективности расходования средств федерального бюджета. С этой целью последние несколько лет формируется система ограничений и запретов для аренды лесов с правом ведения лесного хозяйства. В том числе, чтобы обеспечить бюджетным финансированием восстанавливаемую систему лесхозов.

Мартин Херманссон: Проблема повышения роли лесного комплекса в экономике страны комплексная. Она должна решаться, в первую очередь, на федеральном уровне с объединением всех усилий и внедрением экономического стимула для бизнеса. Естественно, многие не понимают, что северные районы Швеции и Финляндии не были бы столь экономически благополучны, если бы не было такого количества рабочих мест, связанных с лесопромышленным комплексом. К сожалению, совершенно обратную ситуацию можно наблюдать сейчас в российских лесных регионах. Народ, общественные организации и тем более власть пока не понимают, что большое количество лесных пожаров - это еще раз отсутствие ухода, а не вопрос о соблюдении законов или требований. Если нет стимула ухаживать за лесом, то не построятся дороги и пожары распространяются в разы быстрее. У бизнеса нет стимула вложить 250-300 долларов на гектар в работу с кусторезом.

Уход за молодняком – это ключевой момент. Начинать его нужно как можно раньше. Пока мелкие деревья нежелательных пород молодые, с ними легко справиться. Фото: Архив Новоенисейского ЛХК

Наверное, это связано с тем, что если в других странах чаще всего единый орган принятия решений по лесной отрасли, то в России этого нет. Рослесхоз подчинен Минприроды, а вся переработка и экономическое стимулирование строительства ЦБК находятся в ведении Минпромторга. Также и Минэкономразвития участвует в планировании и процессах принятия решений. Китайцы еще в 80-х годах реформировали свою неэффективную "коммунистическую" систему ради увеличения прироста на гектар и увеличения годового дохода и количества рабочих мест для своего же народа. При нормальном ведении лесного хозяйства, то есть с полной цепочкой лесовосстановления сразу после проведения заготовок, уходом за молодняком через 12-15 лет после посадки и с последующим коммерческим уходом для формирования массива с максимальным приростом, мы можем увеличить количество рабочих мест в лесных регионах более чем в три раза даже за пять лет.

Евгений Шварц: Я придерживаюсь другой точки зрения. Объединение всего федерального управления лесами и профильных подразделений Минпромторга не требуется, более того, оно вредно. Предыдущее такое объединение в 1959-1965 годах фактически привело к перерубу наиболее экономически ценных хвойных лесов. Минпромторг потенциально заинтересован только примерно в 20 процентах лесов, в которых экономически возможно развитие интенсивной модели лесного хозяйства. Основной риск в лесном хозяйстве - лесные пожары. Спрашивается, кто будет тушить пожары и повышать устойчивость лесных массивов к ним в остальных 70-80 процентах лесов?

Так все-таки ждать нам лесных перемен или пока нет?

Мартин Херманссон: Интенсивное лесопользование создаст рабочие места. Они, скорее всего, могут стать "главным толчком" и по решению проблем с пожарами. Ведь ухоженные здоровые леса с зеленой подушкой не очень горят.