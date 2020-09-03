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03.09.2020 12:10
Рубрика: Общество

В Красноярске педагог предложила сделать фото класса без ребенка-инвалида

Текст: Ирина Штерман

В одной из школ Красноярска разгорелся скандал, после того, как учительница предложила родителям ребенка-инвалида сделать фото класса без их сына.

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Анастасия Смирнова, воспитывающая особенного ребенка, публично возмутилась, что учительница предложила сделать классу два групповых фото - одно с ее сыном, другое без. Она назвала поступок педагога дискриминацией.

История получила широкий общественный резонанс - учительницу тут же бурно осудили. Как сообщили ТАСС в мэрии, инцидент произошел из-за недостатка опыта у преподавательницы в работе с особенными детьми. Власти также заявили, что с ребенком будет заниматься другой педагог, обладающий нужными знаниями и навыками.

Однако на следующий день Анастасия Смирнова обратилась к своим подписчикам и представителям СМИ с просьбой прекратить травлю. "Так, всем стоп, - написала она в своем Instagram. - Теперь я защищаю учительницу/школу, потому что я против агрессии и травли... Тут история совсем не про учителя, а про мою боль, которой я поделилась".

Несколько часов спустя появился новый пост: "У новой Ваниной учительницы в семье растет такой же ребенок, и она защищала диплом по разработке адаптивных программ!... Это настоящее чудо".

Анастасия Смирнова выразила надежду, что общество будет внимательнее к особенным детям, а ограниченные физические возможности не станут препятствием на пути к образованию.

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