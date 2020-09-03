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03.09.2020 11:18
Рубрика: Власть

В Новосибирске восстановили размытый ливнями участок улицы Сухарной

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Дорогу в частном секторе на улице Сухарной в Новосибирске восстановили и заасфальтировали.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как сообщает пресс-центр мэрии, этот участок размыло ливнем в июне 2020 года. Дело в том, что частный сектор на Сухарной построен на овражной части, где большой перепад высот. Во время сильных ливней в начале июня потоки воды смыли щебеночное покрытие дороги, и селевой поток устремился на дома, расположенные внизу оврага. Возникла опасность обрушения берега, на котором они стоят. На грунтовой дороге образовалась яма глубиной два метра.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Была объявлена чрезвычайная ситуация, выделены средства из резервного фонда, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Чтобы такая ситуация не повторилась, здесь была оборудована открытая ливневая канализация, которая отводит потоки дождевых вод в лог. Это даже не благоустройство, а фактически сохранение жизнеспособности территории.

Специалисты доложили главе города, что была проделана большая работа по восстановлению откоса, его укрепили подпорной стеной высотой три метра, щебеночное покрытие заменили асфальтовым. Мэр Анатолий Локоть отметил качество проделанной работы.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Антона Тыртышного, просто засыпать яму щебнем было невозможно. Необходимо было провести обследование местности и спроектировать подпорную стену, чтобы в дальнейшем она не упала к кому-то во двор.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- На это потребовалось время, поэтому работы начались только в июле, - поясни ситуацию депутат.

В итоге в основании стены было установлено 14 винтовых свай, еще три сваи расположили выше по склону - в качестве якорей.

На восстановление улицы было направлено около трех миллионов рублей из резервного фонда мэрии, в том числе деньги пошли на строительство подпорной стены, асфальтирование, устройство бетонного лотка для отвода дождевых вод, а также ликвидацию всех размывов на ул. Сухарной и соседних улицах.

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