У нескольких участников форума "Таврида" выявлен коронавирус

У нескольких участников проходящего в Крыму молодежного форума "Таврида" выявлен коронавирус, и они отправлены в "ковидный" госпиталь на лечение. Об этом журналистам заявила руководитель Федерального медико-биологического агенства Вероника Скворцова.

- У нескольких человек выявлены положительные результаты, - уточнила она. - Заболевшие направлены в ковидный госпиталь. Контактные также были выявлены, они помещены в обсерватор.

В стартующем под Судаком форуме "Таврида - АРТ" примут участие более двух тысяч молодых артистов, художников и представителей других сфер искусства. Для них пройдут концерты, спектакли, мастер-классы звезд арт-индустрии. В этом году организаторы форума были вынуждены закрыть форум для свободного посещения из-за опасений распространения коронавируса. Все же участники события, приезжающие на форум, проходят входной тест на СOVID-19. Исследование пришлось пройти и первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко.

- Все въезжающие на фестиваль проходят тест, и меня тоже вчера остановили на въезде​​​, - сообщил Кириенко. - И правильно сделали. Сейчас у ФМБА есть хорошие тесты, дающие результат уж через 15 минут. А все гости приезжают со справками.

ФМБА за неделю до старта форума развернуло на площадке в бухте Капсель полевой госпиталь, где дежурят медики разных профилей. Также организованы изоляторы для переносящих инфекционные заболевания, в том числе коронавирус. Также на форуме постоянно дежурят реанимобили.

В целом, по мнению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, огромное число туристов, приехавших в Крым в августе (2,1 миллиона человек) не повлияло на эпидемситуацию на полуострове.

- Ситуация в Крыму сейчас находится под очень серьезным контролем, - заверила Скворцова. - Развернуто большое количество ковид-госпиталей и обсерваторов. А случаи заражения инфекцией в регионе регистрируются в основном среди местных жителей, а не гостей.

Что же касается гостей и участников форума "Таврида", то они в основном обращаются к врачам с жалобами на высокое давление, мелкие травмы и тепловые удары.

Напомним, фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" проходит под Судаком с 2 по 6 сентября 2020 года. Он объединит все направления искусства и пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Главными событиями фестиваля станут шоу-концерт "Таврида вдохновляет", фестиваль стримов и концертов во дворах "Таврида рядом" по всей стране и кастинг-платформа "Таврида - АРТ". Сегодня на фестивале прошел масштабный перформанс "Живые краски триколора". Сотни молодых творцов, одетых в соответствии с цветами российского флага, выстроились рядом с арт-объектом "Мир. Любовь. Искусство".