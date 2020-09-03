В Волгоградской области найден тайник с оружием и взрывчаткой

Сотрудники спецслужб обнаружили в Волгоградской области тайник с оружием и почти тремя килограммами тротила. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Изъято четыре автомата Калашникова, патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые и дымовые шашки, ручные гранаты и мины.

Кроме того, в тайнике находилось взрывчатое вещество общим весом около трех килограмм, а также детонаторы, готовые компоненты к производству самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления.

По данным правоохранительных органов, оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ убитого девять лет назад Владимира Кадина. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.