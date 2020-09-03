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Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осень уже наступила на европейской территории России, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что энергия солнца уже существенно уменьшается.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, какой будет погода в сентябре

"Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, демпфировать (компенсировать - ред.) этот процесс солнце уже не может", - цитирует РИА Новости метеоролога. На востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов.

Заморозки будут в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье, сообщил Вильфанд. Такая температура объясняется тем, что антициклон устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

До минус двух также прогнозируется в Карелии, будут заморозки и на юге Сибири: в горах Забайкалья, в горных районах Иркутской области (на северо-востоке), в Костромской области.

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