Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Осень уже наступила на европейской территории России, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что энергия солнца уже существенно уменьшается.

"Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, демпфировать (компенсировать - ред.) этот процесс солнце уже не может", - цитирует РИА Новости метеоролога. На востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов.

Заморозки будут в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье, сообщил Вильфанд. Такая температура объясняется тем, что антициклон устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

До минус двух также прогнозируется в Карелии, будут заморозки и на юге Сибири: в горах Забайкалья, в горных районах Иркутской области (на северо-востоке), в Костромской области.