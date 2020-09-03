Новости

Шуфутинский прокомментировал запрет "3 сентября" в сети "ВКонтакте" 14:52
Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма 14:48
Российской экономике прогнозируют восстановление к концу 2021 года 14:38
Путин призвал Чувашию "вписаться" в нацпроекты 14:35
В Кремль еще не поступили данные о фальсификации отравления Навального 14:32
Объемы строительства жилья в России выросли впервые за год 14:27
Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов" 14:20
КХЛ сообщила об отмене матча между минским "Динамо" и "Йокеритом" 14:18
Названы самые высокооплачиваемые певец, модель и спортсмен планеты 14:13
В Кремле не видят поводов для заявлений Путина по ситуации с Навальным 14:04
В России начались съемки психологической драмы от автора "Метода" и Троцкого" 13:57
Премьер Беларуси испытает на себе российскую вакцину от коронавируса 13:51
Суд оправдал экс-главу Сургута по делу о превышении полномочий 13:36
Песков назвал эмоциональными заявления против "Северного потока 2" 13:32
Россияне не будут проходить карантин после прибытия в Египет 13:32
В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным 13:32
В Великом Новгороде нашли печать святого Феоктиста 13:30
Ожоги глаз в благовещенской гимназии получили 27 детей 13:29
Новый проект "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум объединит фильм и сериал 13:28
Члены семьи Берлускони заразились коронавирусом 13:26
Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку 13:15
Евросоюзу вновь грозит хаос на границах 12:59
В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко 12:50
Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза 12:45
Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме арестовали на 2 месяца 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 13:36
Рубрика: Происшествия

Суд оправдал экс-главу Сургута по делу о превышении полномочий

Текст: Екатерина Призова

Сургутский городской суд оправдал бывшего главу города Дмитрия Попова, который обвинялся в превышении должностных полномочий по делу о продаже строительного песка.

"Полное оправдание по всем трем эпизодам", - подтвердил ТАСС адвокат экс-мэра Владимир Яремаченко.

В Калининграде чиновника будут судить за гибель школьницы

Напомним, по версии Следственного комитета Югры, в декабре 2013 года градоначальник без процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже стройматериала. В результате одна из местных коммерческих фирм приобрела более 800 тысяч кубометров песка по выгодной заниженной цене - 44,5 рубля за кубометр, а продала его потом уже по сотне. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 46 миллионов рублей.

Бывший глава был помещен под подписку о невыезде, и шестого мая 2016 года досрочно сложил с себя полномочия.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности и утверждал, что сделка была законной. Дело расследовалось около трех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Перехватчик Миг-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Мишустин снял ограничения на выезд для заботы о близких, нуждающихся в уходе
Ефремов: Я признаю свою вину
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники