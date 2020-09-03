Суд оправдал экс-главу Сургута по делу о превышении полномочий

Сургутский городской суд оправдал бывшего главу города Дмитрия Попова, который обвинялся в превышении должностных полномочий по делу о продаже строительного песка.

"Полное оправдание по всем трем эпизодам", - подтвердил ТАСС адвокат экс-мэра Владимир Яремаченко.

Напомним, по версии Следственного комитета Югры, в декабре 2013 года градоначальник без процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже стройматериала. В результате одна из местных коммерческих фирм приобрела более 800 тысяч кубометров песка по выгодной заниженной цене - 44,5 рубля за кубометр, а продала его потом уже по сотне. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 46 миллионов рублей.

Бывший глава был помещен под подписку о невыезде, и шестого мая 2016 года досрочно сложил с себя полномочия.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности и утверждал, что сделка была законной. Дело расследовалось около трех лет.