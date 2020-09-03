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03.09.2020,  
09:01
Текст:  Антон Валагин

Российскую корабельную артиллерию станут наводить поворотом головы

Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org

Нашлемная система целеуказания для ВМФ России проходит заводские испытания, сообщили в разработавшем оборудование концерне "Моринформсистема-Агат".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- Нами создана новая оптико-электронная система наведения для корабельных артустановок АК-630 с использованием нашлемных целеуказателей. Поворотом головы оператор производит первичное наведение пушки, далее система автоматически захватывает цель, - рассказал ТАСС заместитель главы концерна по военно-технической политике Николай Борисов. Он добавил, что шлем-целеуказатель может использоваться также для первичного наведения по надводным целям.

Разработка призвана повысить эффективность систем ПВО против беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей в ближней зоне. Шлем получил экспортные документы и после завершения испытаний будет продвигаться на международный рынок. Ранее нашлемные системы целеуказания применялись только в российской боевой авиации. Еще в Советском Союзе киевское ЦКБ "Арсенал" создало оборудование, которое серийно устанавливалось на истребители МиГ-29 и Су-27. В 2014 году ВКС России перешли на системы отечественного производства. Комплекс позволяет летчику поворотом головы наводить на цель управляемые ракеты и пушки. На забрало шлема проецируется отметка цели и прицельная метка.

АК-630 - зенитная автоматическая артустановка с шестиствольной пушкой калибра 30 миллиметров. Разработана в СССР, принята на вооружение в 1976 году, производство освоено на Тульском машиностроительном заводе. Дальность стрельбы четыре километра, скорость поворота по азимуту 70 градусов в секунду. Подобными артустановками оснащены большинство кораблей советских проектов: от малых ракетных кораблей до тяжелых авианесущих крейсеров.

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