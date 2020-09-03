SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на военный аэродром, расположенный на востоке провинции Хомс. Такую информацию в среду распространило информационное агентство SANA, ссылаясь на источник в командовании вооруженных сил Сирии.

По его данным, удары наносили самолеты израильских ВВС со стороны пограничного района Эт-Танф. Атаке подвергся военный аэродром Т-4. Средствам ПВО удалось поразить большинство вражеских целей, пишет ТАСС. Информации о пострадавших нет, сообщается только о материальном уроне.

Напомним, в конце августа самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по южному пригороду Дамаска. Обстрел велся из района Голанских высот. Ракетную атаку удалось отразить.