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Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон

Новости
    03.09.2020, 20:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Остроумный сериал Sky One под смешным названием "Настрогали" (в оригинале - Breeders, втречается вариант "Родители года") с Мартином Фрименом и Дэйзи Хаггард в главных ролях продлен на второй сезон. Об этом сообщает британское издание Radio Times.

Фото: youtube.com/ Skybound
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В новом сезоне зрители опять увидят будни супружеской пары, Пола и Элли, которые отчаянно пытаются совместить бешеный ритм лондонской жизни и работы, более-менее ответственное родительство и в процессе этого не разругаться между собой в пух и прах.

Съемки второго сезона стартовали в Лондоне 31 августа после перерыва длиной в шестнадцать недель, вызванного пандемией COVID-19. Мартин Фримен, который также принял участие в создании сценария, узнав весной о решении съемочной группы продлить сериал, был очень доволен и выразил надежду на то, что второй сезон станет еще лучше. И добавил, что работать над этим проектом было одно удовольствие.

В грядущих сериях Полу и Элли придется столкнуться с очередными трудностями по части взаимодействия с детьми - Люком и маленькой Авой. Элли только предстоит осмыслить внезапную смерть отца, который появился в ее жизни так же быстро, как исчез нее двумя десятилетиями ранее. Ну а Полу придется доказывать себе и другим, что он не является неудачником, и примириться с неизбежным - взгляды его родителей на воспитание детей всегда будут разными и не очень похожими на его собственные.

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