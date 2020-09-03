Шуфутинский прокомментировал запрет "3 сентября" в сети "ВКонтакте"

72-летний советский, американский и российский певец и музыкант Михаил Шуфутинский прореагировал за запрет социальной сети "ВКонтакте" шутить про 3 сентября. По мнению шансонье, это - глупость несусветная.

"Глупость очередная. Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость", - заявил певец РБК. Уточнив, что других комментариев к ситуации у него нет.

Имеет смысл напомнить: ранее администрация социальной сети объявила "ВКонтакте" территорией, свободной от шуток о 3 сентября и сопутствующем дате ритуальном переворачивании календаря.

"Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского", - проинформировала пресс-служба "ВКонтакте". Пояснив, что "в умной ленте новостей все записи со строчками из нее будут отмечены специальным предупреждением". Так как все устали, и всех, возможно, тошнит от привязанного к дате юмора, однообразно осаждающего пользователей из года в год

Автор песни-мема - Юрий Николаев. Аранжировку сделал немаловажный композитор, певец, продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. Участник, среди прочего, "Лиги блюза". Трек был создан в 1993-м и на следующий год издан на альбоме Шуфутинского "Гуляй, душа".

Как отмечал певец, для него этот день знаковый - 3 сентября 1995-го родился старший внук исполнителя.