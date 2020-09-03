Новости

Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов" 14:20
Названы самые высокооплачиваемые певец, модель и спортсмен планеты 14:13
Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел коронавирусом 14:07
Звезда "Нормальных людей" Пол Мескал подписался на новый проект 12:01
Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории" 11:50

Шуфутинский прокомментировал запрет "3 сентября" в сети "ВКонтакте"

Новости
    03.09.2020, 14:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

72-летний советский, американский и российский певец и музыкант Михаил Шуфутинский прореагировал за запрет социальной сети "ВКонтакте" шутить про 3 сентября. По мнению шансонье, это - глупость несусветная.

Фото: Kinopoisk.ru
Актриса Александра Бортич родила первенца

"Глупость очередная. Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость", - заявил певец РБК. Уточнив, что других комментариев к ситуации у него нет.

Имеет смысл напомнить: ранее администрация социальной сети объявила "ВКонтакте" территорией, свободной от шуток о 3 сентября и сопутствующем дате ритуальном переворачивании календаря.

"Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского", - проинформировала пресс-служба "ВКонтакте". Пояснив, что "в умной ленте новостей все записи со строчками из нее будут отмечены специальным предупреждением". Так как все устали, и всех, возможно, тошнит от привязанного к дате юмора, однообразно осаждающего пользователей из года в год

Автор песни-мема - Юрий Николаев. Аранжировку сделал немаловажный композитор, певец, продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. Участник, среди прочего, "Лиги блюза". Трек был создан в 1993-м и на следующий год издан на альбоме Шуфутинского "Гуляй, душа".

Как отмечал певец, для него этот день знаковый - 3 сентября 1995-го родился старший внук исполнителя.

Новости

Актриса Александра Бортич родила первенца 11:22
В Marvel не знают, как продолжить "Черную пантеру" без Боузмана 02.09.2020
От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико 02.09.2020
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 02.09.2020
⧣ Россия
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 02.09.2020
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 02.09.2020
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 02.09.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 02.09.2020
В России появится русскоязычная версия Netflix 02.09.2020
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя 01.09.2020
⧣ музыка
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 02.09.2020
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 02.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020