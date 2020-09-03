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03.09.2020 08:52
Рубрика: Спорт

Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября

Текст: Максим Домчев

В четверг, 3 сентября, станет известно, где проведет нынешний сезон известный футболист Лионель Месси. Шансы на его уход из "Барселоны" остаются, но их слишком мало.

Фото: Reuters
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити"

Как сообщает TyC Sports, до конца контракта, то есть до окончания нового сезона, Месси останется в "Барселоне". Однако точка в этом вопросе будет поставлена 3 сентября.

Днем ранее с президентом каталонцев Хосепом Бартомеу встречался отец Лионеля Месси, однако стороны не продвинулись в ходе переговоров. "Барселона" настаивает на компенсации в размере 700 миллионов евро, сам футболист хотел бы уйти бесплатно.

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