Судьба Лионеля Месси решится 3 сентября

В четверг, 3 сентября, станет известно, где проведет нынешний сезон известный футболист Лионель Месси. Шансы на его уход из "Барселоны" остаются, но их слишком мало.

Как сообщает TyC Sports, до конца контракта, то есть до окончания нового сезона, Месси останется в "Барселоне". Однако точка в этом вопросе будет поставлена 3 сентября.

Днем ранее с президентом каталонцев Хосепом Бартомеу встречался отец Лионеля Месси, однако стороны не продвинулись в ходе переговоров. "Барселона" настаивает на компенсации в размере 700 миллионов евро, сам футболист хотел бы уйти бесплатно.