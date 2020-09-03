Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в РПЛ.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования представителей РПЛ, экспертов "Матч Премьер" и болельщиков лучшим тренером августа признан Доменико Тедеско из московского "Спартака".

Красно-белые в августе набрали 14 очков в шести матчах, и ушли на игры сборных в роли лидера чемпионата России. Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов ("Сочи"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Андрей Талалаев ("Ахмат").

Также назван автор самого красивого гола августа. Им признан игрок ЦСКА Никола Влашич, поразивший ворота "Зенита красивым дальним ударом.