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03.09.2020 10:29
Рубрика: Спорт

Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим тренером августа в РПЛ.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования представителей РПЛ, экспертов "Матч Премьер" и болельщиков лучшим тренером августа признан Доменико Тедеско из московского "Спартака".

Красно-белые в августе набрали 14 очков в шести матчах, и ушли на игры сборных в роли лидера чемпионата России. Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов ("Сочи"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Андрей Талалаев ("Ахмат").

Также назван автор самого красивого гола августа. Им признан игрок ЦСКА Никола Влашич, поразивший ворота "Зенита красивым дальним ударом.

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