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03.09.2020 14:04
Рубрика: Власть

В Кремле не видят поводов для заявлений Путина по ситуации с Навальным

Текст: Кира Латухина

В Кремле заинтересованы в установлении причин произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Российские следственные органы проводят проверку, и им помогла бы информация из ФРГ. Но ее до сих пор не получили. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле призывают западных коллег не спешить с оценками.

Фото: Maja Hitij/Getty Images
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Необходимости в том, чтобы Владимир Путин делал какие-либо заявления по ситуации с Навальным, нет, считают в Кремле. "Не видим каких-либо поводов для каких-то особых заявлений главы нашего государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, не собирается ли президент проводить пресс-конференцию, ведь канцлер ФРГ уже выступила по этому поводу. Генпрокуратура направила в ФРГ запрос, Берлин его получил, но ответа пока нет, заметил представитель Кремля. Не получил конкретной информации об исследованиях, которые привели к выводу о якобы отравлении Навального, и российский посол.

"Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия, этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - заявил Песков.

"Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге", - заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в России у пациента брали много анализов, но отравляющих веществ обнаружено не было. "Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее", - также заявил Песков.

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Контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель по этой ситуации не было и не планируется в ближайшее время. Впрочем, лидеры довольно часто общаются по телефону, и если один из них посчитает нужным, контакты смогут состояться, сказал он. При этом пресс-секретарь российского лидера еще раз напомнил про дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлера об отравлении Навального. "Пока мы этого не понимаем", - заметил он.

На заявления из Бундестага, что Россию и Германию ожидает "ледниковый период", если не будет разъяснений от Москвы по случившемуся с Навальным, Песков подчеркнул, что и в Кремле, и на уровне российских медиков и специалистов "с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию, и нужно быть глухим, чтобы этого не слышать".

Власть Работа власти Госуправление Дело Алексея Навального

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