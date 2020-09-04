Бестселлер: Су-30 назван одним из самых перспективных истребителей

Су-30 был принят на вооружение в 1996 году как усовершенствованный вариант Су-27. От предшественника истребитель унаследовал планер с великолепными маневренными характеристиками, к нему добавились более мощные двигатели (впервые в мире - с управляемым вектором тяги), снижение веса и радиолокационной заметности благодаря широкому использованию композитных материалов, а главное - универсальность. Су-27 был чистым истребителем - тяжелой машиной завоевания господства в воздухе. Сохранив все эти функции, Су-30 получил оборудование и вооружение для эффективной работы по наземным и морским целям. Последнее сделало его особенно привлекательным в Юго-Восточной Азии, где большинству государств приходится защищать свои морские границы.

При всех этих достоинствах Су-30 оказался недорог по сравнению с американскими аналогами. Неудивительно, что за ним выстроилась очередь из иностранных покупателей. Первым почти сотню самолетов приобрел Китай, за ним Индия купила аж 250 Су-30МКИ. Там даже наладили лицензионное производство, но истребитель местной выделки оказался вдвое дороже привезенного из России. Беларусь и Венесуэла, Вьетнам и Индонезия, Малайзия и Мьянма - Flanker расходится по миру, как горячие пирожки в базарный день.Самые свежие заказы поступили из Анголы, Армении и Казахстана, да и Беларусь решила обновить свой авиапарк, заказав новейшую модификацию Су-30СМ. Иран рассматривает вариант покупки лицензии и производства Су-30 у себя. Среди возможных покупателей самолета также Шри-Ланка и Эфиопия. Африканская страна уже использует Су-27 и ищет замену устаревшим МиГ-23 на фоне роста напряженности с арабскими соседями. После обновления авиапарка Армении о покупке Flanker задумался и Азербайджан. Потенциальным клиентом может стать и Египет - он заказал Су-35, а два эти самолета хорошо сочетаются друг с другом.

Россия же планирует новые модернизации успешного истребителя. В обозримом будущем Су-30 получит двигатели АЛ-41, более мощный радар и ряд гиперзвуковых боеприпасов: как противокорабельных, так и класса "воздух-воздух". Ожидается, что это значительно повысит интерес к самолету на международном рынке. По мнению экспертов, Су-30 останется на конвейере как минимум до 2030 года, постоянно совершенствуясь.