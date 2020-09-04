Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке

В результате пожара на свалке бытовых отходов недалеко от Полтавы, несколько районов города накрыло дымом, передает портал "Страна.ua".

Сообщается, что в настоящее время над полигоном нависла огромная туча из раскаленных газов. Местные жители жалуются в соцсетях на кашель, проблемы с дыханием и аллергическую реакцию на дым.

В управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций отметили, что справиться со стихией пока не удается, несмотря но то, что к тушению привлечены десятки расчетов пожарных и 12 единиц техники. Их работу осложняет сильный ветер. К счастью, угрозы распространения огня на жилые кварталы нет.

Напомним, пожар на Полтавской городской свалке начался вечером 3 сентября. Точную причину возгорания должна установить пожаротехническая экспертиза.