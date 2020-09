Дизайнеры всего мира проведут объединенное мероприятие в Сети

Национальная палата моды объявила о том, что 4-6 сентября в онлайн-формате пройдет новый выпуск Global Talents Digital. Это международное событие, объединяющее крупнейшие региональные недели моды на трех континентах. На этот раз в нем 100 участников из 34 стран и территорий. Тема цифрового международного собрания - устойчивость в нашем неспокойном мире (sustainability).

Прямую трансляцию Global Talents Digital покажут в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте, а также на 100 российских и зарубежных онлайн-платформах по всему миру. Tencent Video и Tencent Fashion станут эксклюзивными партнерами события в Китае.

Дизайнеры реальной и digital-одежды, секонд-хенды, художники, стартапы, НКО, AR, цифровые модели и десятки коллабораций - все это можно будет увидеть на мероприятии. Национальная палата моды в сотрудничестве с Japan Fashion Week Organization, South African Fashion Week, Kampala Fashion Week, Lagos Fashion Week, São Paolo Fashion Week, Indonesian Fashion Designers Association, Fashion Design Council of India и другими представит 65 брендов из 23 стран, работающих в одном или нескольких направлениях.

На Global Talents Digital будут все цифровые достижения последнего времени - дополненная реальность, Instagram-маски, коллекции, работающие по принципу "пришел, увидел и купил" (see now, buy now) и многое другое.

В дополненной реальности зрители смогут узнать состав изделий, увидеть, как влияет мода на окружающий мир и природу, а также рассмотреть коллекции дизайнеров на цифровых аватарах. Совершать онлайн-покупки одежды можно будет прямо во время трансляций.

Участники Global Talents Digital в сотрудничестве с MOD - платформой цифровой одежды - создали слоганы, паттерны и различные изображения, которые можно перенести на свою одежду прямо из приложения, тем самым поддержав идею разумного потребления. Также, специально к мероприятию, участники Global Talents Digital создали маски для Instagram Stories: пользователи социальной сети смогут примерить сумку или необычный аксессуар, нанести макияж или добавить вдохновляющую цитату прямо к себе на одежду. Маски будут доступны в специальном разделе официального Instagram-аккаунта @mbfwrussia.

И уже сегодня, 4 сентября, пройдет День московских дизайнеров. Международный экспертный совет выбрал 10 дизайнеров из российской столицы для участия в событии. В программе Дня московских дизайнеров три прямые трансляции показов дизайнеров и семь видеопрезентаций брендов.

День московских дизайнеров пройдет при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий.

А 6 сентября на Global Talents Digital откроется виртуальная галерея "Update ID Settings". Известные и молодые художники покажут зрителям работы, вдохновленные темой sustainability (это слово в переводе означает устойчивость): Эбен МакКриммон (Австралия); Кристина Уорнер (Великобритания); Пол Эстевес, Тимо Хельгерт (Германия); Ли Ирвин, aka Peak Emotions (Ирландия); Аннибаль Сиконолфи, aka Inward (Италия); Александр Забей Ворота (Катар); Карлос Алехандро Перез Руиз (Мексика); Ири Вата (Нидерланды); Александр Певчев (Россия); Алексей Северин (Россия / Италия); Джонатан Мюллер, aka JonMue-Collages (Швейцария) и Джон Нурландер (Швеция). Расписание работы digital-галереи будет размещено на официальном сайте события.

Также на событии пройдут семинары и мастер-классы по созданию одежды, принтов и аксессуаров от дизайнеров со всего мира. Как сделать сумку из рубашки или принт на футболку? Как сделать топ из джинсовых шорт или колье-чокер своими руками? Украшение из кофейных капсул или мини-кардиган из шарфа; вторая жизнь старой рубашки; натуральное окрашивание растениями и цветами - все это и многое другое представлено в программе.