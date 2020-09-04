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04.09.2020 08:22
Рубрика: Спорт

Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме

Текст: Максим Домчев

"Филадельфия" благодаря голу российского защитника Ивана Проворова сравняла счет в серии до четырех побед против "Нью-Йорк Айлендерс". После шести матчей счет в противостоянии 3:3.

Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости
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"Филадельфия" в этом матче не имела права на ошибку. Команда уступала в серии 1:3, и каждый матч мог стать для нее последним. После бросков Кевин Хейза и Джеймса ван Римсдайка "летчики" повели в счете - 2:0.

"Островитяне" на это ответили тремя голами Дерика Брассара, Мэтта Мартина и Андерса Ли. "Филадельфия" отыгралась после гола Михаэля Раффля, Мэтью Барзал снова вывел "Нью-Йорк Айлендерс" вперед, но Скотт Лотон перевел игру в овертайм.

Первый дополнительный период победителя не выявил, а на 16-й минуте второго овертайма российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов принес своей команде победу.

Счет в серии стал 3:3. Победитель седьмого матча в финале конференции сыграет с клубом "Тампа-Бэй"

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