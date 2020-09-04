Infiniti Q60 получил новый мотор и подешевел почти на миллион рублей

Марка Infiniti объявила о запуске продаж в России купе Q60 с турбированным 2,0-Infinitiлитровым бензиновым двигателем. Новинка появится у дилеров уже в этом месяце.

Двухлитровый турбомотор на 211 сил работает в связке с семиступенчатой автоматической трансмиссией. С таким двигателем купе от 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляет 235 км/ч, средний расход топлива - 6,9 л. на "сотню".

Q60 представлен в заднеприводной версии и безальтернативной комплектации Premium. В оснащение модели входит LED-светотехника, 19-дюймовые колёсные диски, режим движения Drive Mode Selector, а также кожаный салон, спортивные кресла с обогревом и электрорегулировками, климатическая установка, два тачскрина и многое другое.

Купе с менее мощным мотором теперь стоит 3 399 000 рублей. Ранее Q60 на российском рынке предлагался за 4 300 000 рублей. Такой автомобиль оснащается полным приводом и 405-сильным двигателем объёмом 3,0 литра.

Фото: Пресс-служба Infiniti.