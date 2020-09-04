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4 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 3 сентября 2020 года № 197 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Запретить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности - 56), в период с 23.00 часов до 10.00 часов следующего дня, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов.";

1.2. пункт 2 признать утратившим силу;

1.3. в пункте 6.3:

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:

"прогулок на улице;

занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;";

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"посещения религиозных объектов.";

1.4. в приложении № 1 "Перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых временно приостановлена на территории Республики Калмыкия":

в разделе 3 "Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт":

позицию "Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04" признать утратившей силу;

сноску 2 изложить в следующей редакции:

"2 За исключением деятельности в области спорта (93.1).";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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