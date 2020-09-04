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4 сентября 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 сентября 2020 года № 141 "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Внести в абзац второй пункта 4 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг) изменение, изложив его в следующей редакции:

"организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, на открытых спортивных площадках и стадионах с привлечением зрителей в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также при условии рассадки зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции, за исключением случая, когда зрители являются сопровождающими либо членами одной семьи, на объектах спорта (закрытого типа) - без привлечения зрителей;".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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