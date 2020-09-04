Месси готов остаться в "Барселоне" еще на сезон

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов к тому, что еще один год будет выступать за каталонцев. Такое решение он принял после нежелания со стороны клуба пойти ему на уступки и отпустить в другую команду в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источник.

Ранее это признал и отец футболиста Хорхе Месси, который провел переговоры с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу. В результате общения стороны не сумели достигнуть хоть какого-то компромисса.

По данным издания, Месси и клуб сейчас договариваются о том, что футболист доиграет последний сезон по своему контракту. А уже потом аргентинец сможет покинуть клуб и продолжить карьеру там, где захочет.

В услугах Месси заинтересованы "Манчестер Сити", "Интер" и несколько других клубов.