Минобороны: За неделю 43 самолета провели разведку у границ РФ

На минувшей неделе разведку у российских границ вели 43 самолета-разведчика. Также были замечены три беспилотных летательных аппарата.

Такую информацию Министерства обороны России публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Российские истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух на перехват и сопровождение. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

Напомним, неделей ранее у российских границ были замечены 38 иностранных самолетов и четыре беспилотника. Все летательные аппараты отслеживались российскими РЛС.