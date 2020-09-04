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Начались съемки второго сезона сериала "Рагнарёк"

Новости
    04.09.2020, 13:37
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Забавное подростковое скандинавское фэнтези "Рагнарек" (Ragnarok), рассказывающее о непростой поре взросления, настигшей норвежских тинейджеров в городке под чудным названием Эдда, получит свое продолжение в виде второго сезона из шести эпизодов.

Фото: youtube.com/ Skybound
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Cъемки тем временем уже начались, сообщает портал Vital Thrills Датский сценарист Адам Прайс, на счету которого такие сериалы как "Николай и Юлия", "Правительство", "Пути Господни", продолжил разработку сценария и углубление конфликта, возникшего в первом сезоне.

Уже зная, что весь город находится в подчинении древних могущественных сил, главному герою Магне предстоит честно ответить на непростой вопрос - чем он готов пожертвовать ради спасения своего семейства.

Тучи сгущаются, опасность становится все очевидней, а сюжетные хитросплетения, уходящие корнями в скандинавскую мифологию, окутывают героев новыми путами.

Фото: WDSSPR
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Магне придется вступить в схватку с врагом - многоликим, сильным и изворотливым. Сверхъестественные способности молодого человека, как окажется, не являются чем-то исключительно редким. Даже младший брат Лауриц - и тот совсем не так прост. Вопрос в том, сумеют ли ребята объединить единомышленников и выступить единым фронтом, проявив свои разнообразные таланты?

В съемках примут участие Давид Стакстон, Йонас Странд Гравли, Тереза Фростад Эггесбу, Херман Томмерос, Хенриетте Стинструп, Сюннёве Макоди Лунд, Гисли Эрн Гардарссон и другие.

Премьера второго сезона состоится в 2021 году на стриминговом сервисе Netflix.

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